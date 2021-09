Brann Dailor de Mastodon publiera un livre de dessins de clowns réalisés pendant le verrouillage

MASTODONTE batteur, chanteur et auteur-compositeur Brann Dailor a fait équipe avec Revolver publier son premier livre, “Les 101 clowns du coronavirus de Brann Dailor”.

Avec plus de 100 pages d’œuvres d’art de Dailor – plus le commentaire de Sean Ono Lennon, METALLIQUE‘s Lars Ulrich, REINES DE L’ÂGE DE PIERRE‘s Josh Homme, DEFTONES‘ Chino Moreno et d’autres – le premier livre en édition limitée à couverture rigide de 10 “x 13” est disponible à la commande dès maintenant. La date d’expédition prévue est le 4 octobre.

Le chaos de la pandémie et la pause forcée des tournées ont inspiré Dailor faire régulièrement de l’art visuel pour la première fois depuis son adolescence. Canalisant son obsession de toujours pour les clowns, il a dessiné un clown par jour pendant 101 jours consécutifs, envoyant par SMS une photo de son clown quotidien à une liste de diffusion d’amis et de famille. “Les 101 clowns du coronavirus de Brann Dailor” recueille ces dessins, les rendant tous enfin disponibles pour ceux qui se trouvent en dehors de ce cercle restreint. Les images Dailor dessiné comprennent une version clown de IRON MAIDEN‘s “Le nombre de la bête” pochette d’album, un clown inspiré “Mâchoires” affiche et son chien Polar représenté comme un clown.

“Les clowns m’ont empêché de m’envoler pendant toute l’incertitude”, Dailor dit. “Ils m’ont empêché de sombrer dans une profonde dépression ou de ressentir une anxiété invalidante. Les clowns étaient parfaits pour ça, même les plus sombres.

“Je me levais tous les jours et prenais mon verre d’eau, deux mandarines et une tasse de café”, a-t-il expliqué. “Ensuite, j’ouvrais le carnet de croquis. Dans mes notes sur mon téléphone, j’avais probablement 10 ou 15 idées de clowns dont je pourrais tirer si je n’avais pas pensé à quelque chose la veille.

“Ce que j’ai découvert, c’est que tout est capable de clown. Le clown est une telle icône que vous pouvez transformer n’importe quoi en clown.”



