Brann Dailor de Mastodon se penche sur la catastrophe du festival Astroworld : « C’est une horrible, horrible tragédie »

MASTODONTE le batteur Brann Dailor a décrit la récente Astromonde tragédie de concert comme « une situation horrible ».

Dix personnes, dont un enfant de 9 ans et deux adolescents, sont décédées tandis que de nombreuses autres ont été blessées après une vague de foule au cours de Travis Scott‘s au festival de musique de Houston. Le rappeur a depuis été critiqué pour avoir semblé continuer le spectacle malgré les appels à l’aide de la foule. Bien qu’il ait fait une pause à quelques reprises, beaucoup disent que cette réponse n’était pas suffisante. Au cours des semaines qui ont suivi l’incident, des dizaines de poursuites ont été déposées et de nombreuses questions restent sans réponse sur ce qui s’est mal passé.

Dailor abordé l’événement meurtrier dans une récente interview avec « Le quoi » Podcast. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « C’est une sorte d’anomalie. Heureusement, ce n’est pas quelque chose qui arrive souvent; c’est assez rare. Donc cet aspect-là est… Ce n’est pas comme si c’était endémique: ‘Oh mon Dieu. Les gens sont juste écrasés à chaque spectacle. Il y a des gens qui meurent. Oh mon Dieu. C’est insensé. Que se passe-t-il ? Et quelque chose doit changer.

« Je suppose que l’écriture était sur le mur », a-t-il poursuivi. « Je n’ai pas lu très profondément ce qui s’est passé exactement. Et je pense qu’il y a une enquête sur ce qui se passait là-bas, donc je n’en connais pas tous les tenants et les aboutissants. C’est une horrible, horrible tragédie.

« Je fais confiance aux gens qui assistent à nos concerts pour qu’ils se soucient les uns des autres. Et je fais confiance à la sécurité des lieux où nous jouons. Ils sont probablement un peu plus petits que ce que ce spectacle, ce qui se passait là-bas à ce festival. Le festival semblait un peu plus hors de contrôle de ce que nous pouvons faire.

« Notre tour manager a une réunion de sécurité à chaque spectacle et ils parlent de ce qui doit se passer et de la façon dont nous voulons que les choses se fassent. C’est donc un peu plus sous notre contrôle quand c’est notre spectacle. Quand c’est un festival, c’est un peu hors de propos notre contrôle.

« Je peux voir à quel point cela peut arriver facilement » Brann ajoutée. « Je me souviens de moi, allant voir… J’étais dans la fosse pendant RAGE CONTRE LA MACHINE en 1993 à Lollapalooza, et un tas de jambes de gens se sont en quelque sorte bloquées. Il y avait un tas de gens devant moi qui essayaient de sortir de là parce que ça devenait très serré très vite et tout un tas de gens sont tombés et j’étais l’un d’entre eux. Je me souviens que mon visage s’enfonçait dans la poussière et que les gens me marchaient sur la tête. Je me dis ‘Je vais mourir. Je vais mourir dans cette fosse. C’est insensé.’ Je me suis finalement relevé de là. Personne ne m’a aidé. C’était vraiment effrayant. Ainsi, vous pouvez voir comment cela peut arriver. Cela peut arriver comme ça en un instant. Et puis, personne ne peut rien faire. Quelle situation horrible, horrible. »

La cause du décès des dix victimes a été répertoriée comme « asphyxie par compression », selon des documents du bureau du médecin légiste de Houston. Une victime avait une cause contributive des « effets toxiques combinés de la cocaïne, de la méthamphétamine et de l’éthanol ». Tous les décès ont été jugés accidentels.

Plus tôt cette semaine, il a été signalé que Divertissement en direct, le promoteur du concert derrière Astromonde, fait actuellement l’objet d’une enquête par un panel du Congrès.

Le House Oversight Committee a annoncé mercredi qu’il lançait une enquête bipartite sur « les rôles et les responsabilités des Astromonde Festival, planification de la sécurité pour l’événement et les étapes Divertissement en direct pris après avoir été informé que les forces de l’ordre avaient déclaré l’événement un « événement faisant de nombreuses victimes ».

Le mois dernier, MASTODONTE a été annoncé comme l’un des nominés de la « Meilleure performance métal » lors de la 64e Grammy Awards, qui se tiendra le 31 janvier 2022, à la Crypto.com Arena (anciennement Staples Center) à Los Angeles, en Californie. Les métalleux progressifs ont été nominés pour leur chanson « Pousser les marées », le premier single de leur dernier album, « Silencieux et sinistre », qui est sorti en octobre.

La suite de 2017 « Empereur du Sable », « Silencieux et sinistre »a été enregistré à Détroit ouest, qui est situé à l’intérieur de Ville de braise, la salle de répétition que les membres de MASTODONTE gérer à Atlanta. Diriger l’effort était Grammy-producteur/mixeur/ingénieur gagnant David Bottrill, qui a déjà travaillé avec MUSE, THÉÂTRE DU RÊVE et OUTIL, parmi beaucoup d’autres.

le « Silencieux et sinistre » l’œuvre d’art a été créée par de longue date MASTODONTE collaborateur Paul Romano, qui a également conçu les manches pour « Crack The Skye », « Montagne de sang », « Léviathan » et plus.

« Empereur du Sable » a fait ses débuts au n ° 7 sur le Billboard 200. Ce LP a été nominé pour le 2018 Grammy Award pour « Meilleur album rock » et son morceau d’ouverture, « La malédiction du sultan », a remporté le Grammy Award pour « Meilleure performance en métal ».