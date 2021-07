Branson augmente ses investissements dans l’espace | Place des investisseurs

La monétisation de l’espace est officiellement là… les nombreuses manières d’y jouer avec Luke Lango… ce qui se passe avec l’or… Eric Fry est toujours optimiste sur cette société de redevances sur l’or

Dimanche dernier, le magnat des affaires anglais, Richard Branson, a conduit le VSS Unity dans les régions inférieures de l’espace, battant de justesse le voyage de Jeff Bezos dans l’espace la semaine prochaine.

Au sommet de la trajectoire de vol, à plus de 80 km de haut, le véhicule a été suspendu en apesanteur pendant quelques minutes, permettant aux passagers de profiter d’une vue panoramique sur la Terre et l’espace alors que SpaceShipTwo se renversait sur le ventre. Il a ensuite déployé son système de mise en drapeau, qui enroule les ailes de l’avion vers le haut, imitant la forme d’un volant de badminton, pour faire tourner le vaisseau spatial vers la droite alors qu’il retournait dans l’atmosphère épaisse de la Terre et redescendait vers une piste d’atterrissage. Alors que Branson flottait en microgravité, il a enregistré un message à l’aide de caméras à bord de l’avion spatial : «À tous les enfants là-bas – j’étais autrefois un enfant avec un rêve, levant les yeux vers les étoiles. Maintenant, je suis un adulte dans un vaisseau spatial… Si nous pouvons le faire, imaginez ce que vous pouvez faire », a-t-il déclaré.

Bien qu’il s’agisse de la ligne d’arrivée de la « course à l’espace milliardaire » entre Branson, Jeff Bezos et Elon Musk, c’est la ligne de départ du tourisme spatial… investisseurs.

Voici comment notre expert en hypercroissance, Luke Lango, a décrit l’opportunité à ses abonnés Innovation Investor :

Nous sommes extrêmement optimistes quant à l’émergence de l’économie spatiale au cours de la prochaine décennie. Nous pensons que la technologie a suffisamment progressé au point où nous sommes sur le point de commercialiser la dernière frontière. Ce faisant, les humains créeront une toute nouvelle économie qui comprend le tourisme spatial, l’extraction d’astéroïdes, la production d’énergie solaire dans l’espace extra-atmosphérique, le suivi des actifs, les réseaux de télécommunications spatiaux, etc. Les opportunités sont infinies.

Luke a en fait recommandé Virgin Galactic (SPCE) à ses abonnés Innovation Investor en décembre dernier. Lorsque SPCE a éclaté au début du mois, Luke a recommandé aux abonnés de vendre une position de 1/3, bloquant ainsi des gains d’environ 75 %.

Au moment où j’écris, les abonnés qui ont suivi les recommandations officielles de Luke sont assis sur des gains de 38% avec leur 2/3ème position restante (Luke a prédit ce récent recul), qui, je pense, va grimper beaucoup plus haut dans les trimestres à venir.

Voici Luke expliquant ce qui devrait conduire à de tels gains boursiers :

Virgin Galactic vise environ un milliard de dollars par an de revenus pour chaque port spatial qu’il exploite à grande échelle. Les marges bénéficiaires pourraient être d’environ 50 %. Donc, nous parlons d’environ 500 millions de dollars de bénéfices par spatioport. Avec quelques spatioports, Virgin Galactic pourrait générer des milliards de dollars de bénéfices par an. Aujourd’hui, SPCE ne vaut que 12 milliards de dollars. À long terme, l’avantage ici est énorme. Indépendamment de ce qui se passe sur le graphique lundi (et cette semaine), les actions de Virgin Galactic sont celles que vous achetez et conservez à long terme.

***Mais si vous cherchez à capitaliser sur l’économie spatiale dans votre propre portefeuille, vous n’êtes pas limité aux seules sociétés de fusées/tourisme elles-mêmes

Les opportunités offertes par l’économie spatiale sont vastes et incroyablement diverses.

Voici Luke en décrivant quelques-uns :

Il y a le marché de l’imagerie par satellite, qui deviendra de plus en plus important à l’ère de la conduite autonome, car l’imagerie satellitaire dynamique fournira des données importantes sur le paysage et le terrain pour les véhicules autonomes. Il y a aussi le marché du suivi par satellite, qui deviendra également de plus en plus important à l’ère de l’IoT – où tout est intelligent et traçable, et les entreprises tireront parti des satellites pour suivre leurs actifs IoT. Et comment oublier le marché de la connectivité ? Les entreprises utiliseront de plus en plus les satellites pour résoudre le problème d’Internet dans le monde et diffuseront une connectivité haut débit à tout le monde, partout. Ou qu’en est-il du marché solaire spatial ? Ce sera énorme aussi, puisque chaque pied carré de panneau solaire dans l’espace reçoit environ 10 fois plus d’énergie que chaque pied carré de panneau solaire sur Terre… Obtenir le point? Les opportunités économiques dans l’espace sont infinies.

Si vous recherchez les meilleures façons de jouer au boom spatial, le portefeuille Innovation Investor de Luke comprend un sous-portefeuille appelé « Space Race 2.0 » qui, comme son nom l’indique, se concentre uniquement sur les opportunités d’investissement spatial.

La semaine dernière, il a officiellement ajouté ce qu’il appelle le « FedEx de l’espace ». Luke dit que cette société est « sur le point de prendre la théorie prometteuse des petites fusées, et les transformer en une réalité perturbatrice – et ils le font à hyper-vitesse.

Pour en savoir plus sur le service Innovation Investor de Luke, cliquez ici. En tout cas, l’économie spatiale est arrivée – et c’est, sans aucun doute, un secteur qui mérite une exposition dans votre portefeuille.

*** Pendant ce temps, ici sur terre, pourquoi l’inflation n’a-t-elle pas encore fait monter en flèche le prix de l’or ?

Ce matin, nous avons appris que les prix à la consommation ont augmenté de 5,4 % en juin, par rapport à un an plus tôt. C’est le gain mensuel le plus important depuis août 2008.

De plus, hors alimentation et énergie, l’inflation a augmenté de 4,5%. C’est le plus gros mouvement depuis septembre 1991.

Alors, que se passe-t-il avec l’or alors que l’inflation a augmenté ces dernières semaines ?

Le métal jaune a maintenant enregistré trois gains hebdomadaires consécutifs, mais ces gains n’ont pas été si époustouflants. Même aujourd’hui, à la suite de ces gros titres inflationnistes, l’or n’a augmenté que de 0,3% à 1 812 $.

Pour plus de contexte, ci-dessous, nous examinons le prix de l’or depuis le 1er juin.

Comme vous pouvez le voir, le prix de l’or a plongé au début du mois, passant d’un peu au nord de 1 900 $ à environ 1 770 $. C’était une baisse d’environ 7 %.

Mais depuis fin juin, l’or a poussé vers le nord d’environ 3%.

Alors, où en est l’or aujourd’hui ?

C’est la question que notre spécialiste macro et rédacteur en chef d’Investment Report, Eric Fry, a abordé la semaine dernière dans une mise à jour aux abonnés.

D’Éric :

Malgré le fait que certains indicateurs d’inflation atteignent des sommets de 20 ans, les métaux précieux refusent de monter. C’est un peu surprenant… et inhabituel. Peut-être que le secteur souffre d’une sorte de “fatigue de l’inflation”. En d’autres termes, même si les chiffres de l’inflation sont en forte hausse, les investisseurs ne semblent pas s’en soucier. Mais je soupçonne que cette complaisance généralisée s’estompera au cours des prochains mois, au profit du marché de l’or dans son ensemble.

Avant de mettre en évidence sa façon préférée de jouer à l’or, Eric revisite le cas pour des gains d’or supplémentaires. Il y a ici deux grands vents arrière qui ont encore un impact sur les marchés.

Retour à Éric :

L’apparition « soudaine » de l’inflation ne doit pas être un choc complet. C’est le résultat de deux forces principales : Une nouvelle campagne massive d’assouplissement quantitatif Dépenses gouvernementales hors normes L’un ou l’autre de ces facteurs, à lui seul, aurait pu suffire à faire passer l’inflation à la vitesse supérieure. Les deux à la fois pourraient lancer l’inflation à une vitesse que nous n’avons pas vue depuis que “Stayin’ Alive” des Bee Gees était en tête des charts musicaux.

En détaillant cette dynamique, Eric pointe vers le programme d’assouplissement quantitatif de la Fed qui a absorbé près de 4 000 milliards de dollars de bons du Trésor et d’obligations d’entreprises – soit plus du double du total acquis par la Fed au cours des 11 années précédentes.

Il souligne également le déficit étonnamment important accumulé par le gouvernement fédéral au cours des 12 derniers mois – 3,6 billions de dollars. C’est presque le double du déficit de 1,9 milliard de dollars des 12 mois précédents.

Soit dit en passant, ce chiffre de 3 600 milliards de dollars équivaut à 16 % du PIB, ce qui est le plus grand déficit annuel depuis la Seconde Guerre mondiale.

Retour à Éric :

Evidemment, l’inflation n’est pas bonne à grand chose. Cela réduit les marges bénéficiaires et réduit la valeur de notre épargne. Mais l’inflation peut être une « amie » des actifs durables comme l’immobilier, les matières premières et les métaux précieux. En fait, l’inflation et l’or ont été des « BFF » pendant des siècles. Et ils restent probablement des amis proches aujourd’hui, même en cette ère moderne, propice à la crypto-monnaie. Par conséquent, jusqu’à preuve du contraire, je parie que l’or continuera de fournir une protection au moins partielle contre tout épisode d’inflation grave.

*** L’une des façons préférées d’Eric de jouer à l’or est d’utiliser Osisko Gold Royalties Ltd (OR)

Osisko est une entreprise de streaming et de redevances de taille moyenne qui détient un portefeuille de 138 accords de redevances, de flux et de prélèvement de métaux précieux.

C’est un modèle économique puissant…

Une société de streaming fournit généralement du financement aux sociétés minières qui ont des problèmes de trésorerie. En échange, le prêteur reçoit le droit d’acheter à un prix fixe un certain pourcentage fixe de la future production de métal de la société minière.

Pendant ce temps, avec les redevances, la société qui fournit le financement reçoit un pourcentage de la production future de la société minière – parfois aussi longtemps que la mine produit la matière première.

Avec Osisko, les investisseurs obtiennent à la fois une exposition au streaming et aux redevances. Il s’agit d’un modèle puissant qui met l’accent sur les flux de trésorerie avec un risque limité.

Retour à Éric :

Étant donné que la tendance actuelle de l’inflation prend de l’ampleur et que je m’attends à ce que l’or réagisse favorablement à cette tendance, je m’attends également à ce que Osisko Gold Royalties augmente également… et termine l’année sur une bonne note.

J’ajouterai qu’Osisko n’est que l’une des rares pièces de métaux précieux qu’Eric a dans son portefeuille Investment Report. Pour en savoir plus, cliquez ici.

*** Que regarder de l’or dans les semaines à venir

Ce sera une semaine intéressante pour l’or. Historiquement, les métaux atteignent souvent un creux en juin ou juillet, puis remontent au début de l’automne.

Si nous suivons ce modèle, le prochain niveau à surveiller est de 1 834 $, ce qui correspond à la moyenne mobile sur 50 jours de l’or (en bleu ci-dessous). C’est environ 1% plus élevé que le prix de l’or aujourd’hui.

Si le métal précieux peut franchir ce niveau et se maintenir, recherchez un retour au niveau psychologique de 1 900 $ pour voir si nous pouvons franchir les récents sommets de fin mai.

Peu importe comment cela se passe, nous vous tiendrons au courant ici dans le Digest. Et jetez un coup d’œil à Osisko – si l’or reprend une hausse soutenue, Osisko devrait en récolter les fruits.

