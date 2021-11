Braray sort son premier album tant attendu « Err Bambini »

Le lancement est accompagné de la première de la vidéo de la chanson phare de l’album «Te´ pue bab» avec Rauw Alejandro

L’artiste urbain portoricain, Bray, sort son premier album tant attendu ‘Err Bambini’. La sortie du nouvel album ajoute à la première en vidéo du single « Te´Pue Cuidar » avec Rauw Alejandro. « Err Bambini » est disponible sur toutes les plateformes de streaming et numériques.

La vidéo de « Te´ Pue Cuidar » avec Rauw Alejandro Il a été réalisé par le célèbre réalisateur Death of Gian qui a présenté l’idée inspirée du film avec Adam Sandler, « Uncut Gems », où les deux artistes étaient bijoutiers. La chanson écrite par Bray Il s’inspire d’une relation toxique où l’on veut juste sortir.

L’album comprend 24 chansons, 28 producteurs et 20 artistes invités par mois des plus grands succès tels que : Rauw Alejandro, Joyce Santana, Nicky Jam, Rafa Pabön, Akapellah, Ovi, Ñengo, Jory, Juanka «El Problematik», Ñejo, De la Guetto, Zion, Darell, Dalex, Chencho entre autres.

Bray Il travaille sur l’album depuis quelques années, écrivant des chansons et les sauvegardant pour son premier album, compilant 24 pistes, dont chacune raconte une histoire personnelle. Sur l’inspiration derrière ‘Err Bambini’ Bray Il a expliqué : « L’inspiration derrière l’album est ce que je voulais être, mais cela ne pouvait pas être dû à une blessure, qui était d’être un joueur de baseball professionnel. De mon rêve d’être un joueur de baseball professionnel, j’ai continué à me frapper avec le Musique. C’est un album où ce qui m’a inspiré c’est de laisser mon héritage, je veux que les gens sachent que je ne fais pas que du reggaeton, je fais toutes sortes de Musique. C’est un record qui ne s’arrête pas. Il a toutes les couleurs. Parfois, il fait sombre et parfois il est joyeux. Il a mon angoisse et mon bonheur. Il a un peu de tout et qui je suis.

L’album est plein de symboles entre eux sur la transition de la troisième chanson, «Orgullo de Casa», qui sont deux chansons en une, peut être entendu lorsque Babe Ruth, dont le surnom était El Bambino, a souligné lors des World Series qu’il allait le frapper hors du parc et il l’a fait. L’artiste a décidé d’inclure 24 pistes sur l’album de Kobe Bryant, Kobe Bray.

Le nom de l’album dit tout, c’est son œuvre la plus personnelle où il donne un morceau de lui-même dans chaque chanson. L’artiste qui devait être un joueur de baseball professionnel avant de faire des tubes musicaux a expliqué : « Tous mes proches ne m’appellent pas. Bray, ils m’appellent Bambi ou Bambini. Je voulais donner à mon album une touche personnelle, une partie de moi et c’est pourquoi je l’ai appelé ‘Err Bambini’, avec deux r pour Bray et Bambini qui est mon surnom.

Il vient aussi de Bambino qui a beaucoup à voir avec Babe Ruth et Bambi AKA Bray «. Au cours d’une année pleine de jalons, VEVO a nommé Bray comme l’un de ses « Artistes à surveiller en 2022 ». Bray continue de faire des bonds dans sa carrière dirigée par Universal Music Latin et White Lion Records.

YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=URJLPchso7o