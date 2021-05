BRAS COVIDÉ ⋆ 10z viral

par Mac Slavo, SHTF Plan:

Lorsqu’il s’agit des thérapies géniques expérimentales qui sont faussement étiquetées comme «vaccins», les effets secondaires sont de plus en plus connus. Un effet secondaire est le «bras COVID», mais les marionnettes des médias grand public nous disent que c’est tout à fait normal. Mais est-ce vrai?

Selon Yahoo News, les personnes qui ont le «vaccin» contre le coronavirus Moderna ne devraient pas être alarmées si des plaques inhabituelles se développent sur le bras dans lequel elles ont reçu l’injection. C’est bien, c’est juste un «bras COVID». Cet effet secondaire est décrit comme un gonflement et souvent des démangeaisons et une bosse se formant lorsque la peau rougit après la réponse inflammatoire. «Cela signifie simplement que le« vaccin »fonctionne», disent-ils.

Les clichés d’ARNm COVID-19 ne sont légalement pas des vaccins

Dans la revue JAMA Dermatology, des médecins de l’hôpital de Yale New Haven dans le Connecticut ont rapporté 16 personnes qui ont développé un soi-disant bras COVID – défini comme des «plaques roses» démangeaisons, douloureuses et enflées – plusieurs jours après avoir été vaccinées. Ce nombre doit être beaucoup plus élevé si leurs chiffres qui ont pris le jab sont exacts.

Les piqûres provoquent généralement des rougeurs, un gonflement et un léger inconfort, cependant, les médecins de Yale ont souligné que les plaques «retardées» sont «nettement différentes». Néanmoins, le bras COVID est doux et ne devrait pas décourager les gens de se faire vacciner, ont-ils ajouté.

Bénin? Est-ce vrai? Ce qui est intéressant, peut être vu dans des clips réels des médias grand public respectés dans la vidéo ci-dessous. Commencez à regarder à 4:50 secondes. Prenez note de la seringue. Voyez-vous quelque chose d’étrange? Où est l’aiguille? Et quel est ce tube métallique qui est projeté sous la peau pendant que le travailleur de la santé enfonce la seringue? Qu’est-ce qui se passe vraiment ici?

Sur les plus de 30000 participants à l’étude, 244 (0,8%) ont développé un bras COVID environ huit jours après le premier jab, qui avait tendance à se résorber en quatre à cinq jours. Les médecins de Yale pensent que «des réactions localisées retardées peuvent avoir été sous-déclarées» dans l’étude Moderna en raison du fait que ces effets secondaires n’ont été «activement sollicités que jusqu’au septième jour, les événements indésirables non sollicités étant ensuite collectés». –Yahoo News

Utilisez votre propre esprit critique et commencez à poser des questions. Cela deviendra incroyablement intéressant au cours du reste de 2021. Gardez les yeux ouverts, restez alerte et conscient et assurez-vous de faire preuve de discernement.

