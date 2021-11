Brass Against Frontwoman urine sur Willing Fan Live sur scène

L’histoire du rock est pleine d’artistes qui ont repoussé les limites, mais la chanteuse de Brass Against, Sophia Urista, a fait quelque chose sur scène jeudi soir dont même le reste du groupe cherche à se distancer. Au milieu de l’interprétation de « Wake Up » de Rage Against the Machine, Urista a baissé son pantalon et a uriné sur un fan allongé sur scène. Le groupe est connu pour ses reprises de cuivres uniques de chansons de Tool, Rage Against the Machine, Black Sabbath et d’autres. Tool les a même recrutés pour ouvrir leur tournée européenne l’année prochaine.

Une vidéo de l’incident de la NSFW commence par un fan masculin allongé sur scène avec une caméra montée sur la tête. Elle lui a dit de s’allonger sur le sol, puis elle a baissé son pantalon pour uriner directement sur son visage pendant qu’elle chantait. Alors qu’elle remontait son pantalon, l’homme excité s’est levé et a craché sur le public.

Nous avons passé un bon moment hier soir à Welcome to Rockville. Sophia s’est emportée. Ce n’est pas quelque chose que le reste d’entre nous attendait, et ce n’est pas quelque chose que vous reverrez lors de nos concerts. Merci de l’avoir apporté hier soir, Daytona. – Brass Against (@BrassAgainst) 13 novembre 2021

L’incident s’est produit au festival Welcome to Rockville à Daytona Beach, en Floride, rapporte Consequence. La scène a été diffusée en direct sur Twitch dans le monde entier, mais le flux a été coupé lorsque les singeries d’Urista ont commencé. Il a également été diffusé sur deux grands écrans vidéo de chaque côté de la scène.

Après l’incident, Brass Against s’est excusé pour l’incident. Après qu’un critique les ait appelés lorsque le flux Twitch a été coupé, le groupe a répondu : « Nous sommes vraiment désolés. Pas qui nous sommes en tant que groupe. » Plus tard, ils ont dit aux fans vendredi que cela ne se reproduirait plus jamais. « Nous avons passé un bon moment hier soir à Welcome to Rockville. Sophia s’est emportée. Ce n’est pas quelque chose auquel nous nous attendions, et ce n’est pas quelque chose que vous reverrez lors de nos concerts. Merci de l’avoir apporté hier soir, Daytona. » le groupe a tweeté.

Brass Against est un groupe qui interprète des reprises avec une lourde symphonie de cuivres remplaçant des instruments plus conventionnels pour des chansons rock. Le groupe devrait tourner en Europe avec Tool l’année prochaine, à partir de Copenhague fin avril. Quant à Urista, elle a joué sur The Voice en 2016, chantant « Come Together » des Beatles et compte plus de 58 000 abonnés sur Instagram.