Braun Series X : raser, tailler et modeler la barbe et les poils du corps

A mi-chemin entre un rasoir manuel et un rasoir électrique.

Braun élargit sa gamme de produits de toilettage avec le lancement du Braun Series X. Il s’agit d’un appareil de coupe hybride qui permet de recréer n’importe quel style. Ce nouveau rasoir peut être utilisé pour tailler, façonner et raser la barbe et le corps. De plus, il est 100% étanche. Grâce à sa technologie et sa poignée en caoutchouc antidérapante, il peut être utilisé aussi bien humide que sec, avec du gel, de la mousse, dans le lavabo ou sous la douche.

Découper

Il est doté d’un peigne bidirectionnel qui permet de tailler dans n’importe quelle direction facilement, rapidement, efficacement et avec précision, sans compromettre les résultats. De plus, grâce à ses quatre peignes amovibles, vous pouvez choisir la longueur souhaitée, de 1 à 5 mm.

Profils

Grâce à sa tête Flex pivotante, la série X s’adapte avec fluidité aux mouvements de la main et aux contours du visage, ce qui facilite la maîtrise des contours et des contours quel que soit le niveau de compétence.

Raser

Les quatre puissants éléments de coupe de la grille 4D (qui effectuent 450 mouvements par seconde), offrent un rasage agréable et de près.

Épilation corporelle

Braun Series X peut non seulement être utilisé avec la barbe, mais a été conçu pour offrir une épilation du corps sûre, offrant un confort et une sensation plus douce sur la peau. Il est parfaitement utile pour le rasage des zones sensibles grâce au peigne corps SkinGuard. De plus, la conception de ses foils protège la peau et réduit efficacement les contacts, pour un rasage précis et efficace, mais doux pour la peau.

Les choix

Le nouveau Braun Series X est actuellement composé de deux versions / kits de vente : XT5200, qui est livré avec quatre peignes pour le visage, deux peignes pour le corps et un étui de voyage ; et XT5100, avec quatre peignes pour le visage et un pour le corps.

A partir de 69€

es.braun.com

Opinions de gadgets

Nous avons eu l’occasion de tester ce que Braun appelle un « outil » de soins esthétiques personnels. Par sa forme et son mode d’utilisation, il se situe effectivement à mi-chemin entre un rasoir manuel (jetable ou à lames interchangeables) et un rasoir électrique, avec en plus la qualité que, dans ce cas, il fonctionne également pour les poils du corps. Son fonctionnement est pleinement efficace dans toutes ses possibilités, avec une glisse en douceur sur la peau sans générer de rougeurs et avec une excellente capacité de coupe. Si vous êtes un rasoir complet et quotidien de votre barbe et qu’elle pousse à grande vitesse, le Braun Series X ne semble pas être une option appropriée pour vous car il n’atteint pas un rasage similaire à celui d’un rasoir manuel ou d’un rasoir électrique avancé ; En milieu d’après-midi, vous pouvez commencer à « gratter ». Au contraire, si vous montrez une barbe et que vous aimez la garder bien coiffée, oui, ce Braun est un « outil » confortable et efficace, quelle que soit sa longueur de coupe. Dans sa facette de profilage, il remplit également parfaitement. Concernant les poils du corps, on peut en dire autant : ils affleurent la peau, donc les résultats ne sont pas comparables à des bandes de cire, ils sont plutôt similaires à ceux d’une épilation à la crème. Pour le reste, il est très bien construit (il transmet de la robustesse) et d’autres vertus sont sa ‘compatibilité’ avec les gels et qu’il peut être utilisé sur le mouillé. D’après nos tests, il a une autonomie d’environ 45 minutes d’utilisation.