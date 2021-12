Braun Strowman fait une apparition choquante à Ring of Honor: Final Battle

« Le Titan » Adam Scherr est arrivé (Photo : Ring of Honor/ Fite TV)

Braun Strowman et FTR ont fait des apparitions choquantes à Ring of Honor: Final Battle alors que CM Punk et Bryan Danielson rendaient hommage à la société.

L’ancienne superstar de la WWE et l’équipe de tag AEW sont toutes deux apparues lors d’une soirée émouvante pour l’influente promotion indépendante, qui est maintenant en pause jusqu’en avril et libère tous les lutteurs de leurs contrats d’ici la fin de l’année.

Strowman – qui porte maintenant son vrai nom Adam Scherr – a fait sentir sa présence après que EC3 a rejoint la Fondation dans un effort perdu contre Violence Unlimited et Rocky Romero.

EC3 a ensuite commencé à mettre en avant ses événements expérimentaux Control Your Narrative, ce qui a conduit Eli Isom, Brian Johnson et Dak Draper à l’entourer sur le ring.

Il a ensuite exhorté Johnson à » libérer le Titan « , ce qui a fait sortir l’homme anciennement connu sous le nom de Monstre parmi les hommes, qui a présenté Isom après que EC3 a qualifié cela de » réveil « .

Pendant ce temps, le duo de FTR Dax Harwood et Cash Wheeler – qui est apparu sous le nom de The Revival à la WWE avant de faire le saut vers AEW – est également apparu après le match pour le titre ROH World Tag Team entre les Briscoe Brothers et The OGK.

Mark et Jay Briscoe ont battu Matt Taven et Mike Bennett pour l’or, Jay rendant ensuite hommage à ROH et aux fans.

Il a insisté sur le fait que même si c’est la fin d’une ère pour l’entreprise, cela ne signifie pas la fin pour les Briscoes car il a lancé un défi à tout moment.

Les lumières se sont éteintes et quand elles sont apparues, FTR était là, ce qui a déclenché une bagarre jusqu’à ce que la sécurité s’interpose entre les deux équipes avec Dax et Cash tenant l’or avant que les quatre hommes ne recommencent à se battre à l’extérieur du ring.

Il y a également eu un certain nombre d’apparitions d’invités dans des vidéos tout au long de la nuit alors que Bryan Danielson, CM Punk, Adam Cole et The Young Bucks ont réfléchi à leur passage à Ring of Honor.

Ailleurs dans l’émission, Jonathan Gresham a battu Jay Lethal pour remporter le championnat du monde des poids lourds de la ROH, tandis que Rok-C a conservé son titre mondial féminin contre Willow Nightingale.

*Ring of Honor : Final Battle est disponible via Fite TV.

