Braun Strowman révèle ce qui s’est passé dans les coulisses après que Brock Lesnar l’a frappé pour de vrai lors d’un match de la WWE

Braun Strowman a maintenant quitté la WWE après avoir été le premier nom de la dernière série de sorties.

Le monstre parmi les hommes a atteint le sommet de la montagne en 2020 lorsqu’il est intervenu en remplacement tardif de Roman Reigns et a remporté son tout premier titre mondial à la WWE.

Braun Strowman est un vrai grand homme de la WWE

Strowman avait déjà échoué malgré sa proximité avec Brock Lesnar et Roman Reigns dans le passé, mais maintenant, le joueur de 37 ans a quitté l’entreprise.

De retour à SummerSlam 2019, talkSPORT a rattrapé Strowman et voulait savoir ce qui s’était vraiment passé lorsque Lesnar l’a frappé pour de vrai lors de leur match au Royal Rumble 2018.

“Nous en avons ri par la suite”, a commencé Strowman. “C’est comme ça. Nous sommes arrivés à l’arrière et j’ai dit ‘Hey, my bad’, il a dit la même chose et nous avons continué nos affaires.

“Nous sommes tous les deux des adultes, nous savions tous les deux dans quoi nous nous embarquions et à la fin de la journée, nous sommes tous les deux des mâles très dominants et aucun de nous ne voulait céder d’un pouce, donc à la fin nous avons pris un pouce de chacun d’eux.

« En travaillant avec Brock, je pense que c’est un vrai combat. Vous devez. Je me souviens de Royal Rumble il y a quelques années, j’avais des petites fourmis dans mon pantalon, lui aussi et nous nous sommes lancés de gros frappeurs et avons continué à partir de là.

« Avouons-le, Brock est l’un des êtres humains les plus méchants de la planète et j’aime ça, j’aime l’aspect physique de celui-ci.

«Je n’ai pas pensé à ça en pensant que c’était du water-polo ou du tennis ou quelque chose comme ça, je savais que c’était un sport de contact complet et quand vous êtes sur le ring avec Brock Lesnar, c’est un contact complet. Demandez à n’importe qui qui a travaillé avec lui. Brock apporte le grand combat et c’est pourquoi les gens paient de l’argent pour le voir.

L’une des choses qui ont rendu Strowman si populaire, ce sont les principales cascades auxquelles il a participé à la télévision de la WWE. Mais laquelle est sa préférée ?

«Je crois que parmi toutes les choses folles que nous avons faites, la meilleure a probablement été lorsque j’ai renversé l’ambulance avec Roman dedans ou lorsque j’ai implosé le ring avec Big Show faisant le superplex.

«Je pense que la vidéo de moi renversant l’ambulance a quelque chose comme 75 millions de vues sur YouTube, de sorte que l’on aurait pu se connecter davantage avec les gens. À ce jour, je reçois constamment des enfants qui viennent me demander comment j’ai renversé l’ambulance et je leur montre [points to his arms] juste là. Le pouvoir des protéines. Le New Day a le pouvoir des crêpes, j’ai le pouvoir du steak.

Mais quand il ne retourne pas les ambulances, que fait Strowman loin du ring ?

WWE

Braun Strowman fait une émeute à Raw

« Mon principal objectif est de m’amuser, je suis un enfant géant. Je n’agis même pas à distance avec mon âge et cela me cause des ennuis et le patron déteste probablement ça parfois, mais j’aime vivre. Vous avez une opportunité dans la vie et je suis sûr que je vais en profiter au maximum. Avec notre emploi du temps fou, il est difficile de sortir et de faire beaucoup de choses, car qui sait où nous allons être ou ce que nous allons avoir ?

« Mais avec les gars avec qui je roule, chaque week-end, nous trouvons des sortes de manigances dans lesquelles nous lancer, que ce soit des courses de karting, des autos tamponneuses, une balise laser, une sorte de concours de restauration ou nous participerons à l’un de ces parcs de trampoline ou paintball, vous l’appelez. Nous agissons comme des garçons de 15 ans.

«Je suis constamment en train de mercanter des enfants de 10 ans au laser tag, je suis un sauvage, je ne tire aucun coup de poing. Je suis sérieux à propos de ça, tu veux avoir ces lasers, viens me trouver à un laser tag”

