Braunwyn Windham-Burke du RHOC fait ses débuts avec une nouvelle petite amie

« Il pense que c’est un bon choix », a expliqué Braunwyn. « Il sait que cela a toujours été un de mes rêves, et il voit en quelque sorte certaines des choses qui se passent. Il me dit : ‘Je te soutiens. Les enfants vont s’en sortir.’ Et je volerai d’avant en arrière. »

Braunwyn s’est officiellement séparé du RHOC en juin au milieu d’un remaniement du casting.

« J’ai adoré chaque moment d’être une femme au foyer et je suis si fière de mon temps dans la série – le bon, le mauvais et l’entre-deux. C’est révolutionnaire à dire, mais j’ai pu devenir sobre et rester sobre . télé-réalité », a partagé Braunwyn dans un communiqué. « C’est quelque chose pour lequel je serai toujours reconnaissant. Et je suis sorti, devenant la première femme au foyer gay de l’histoire de la franchise. Quel honneur incroyable de regarder en arrière, surtout pendant le mois de la fierté. »

Vive le nouvel amour dans une nouvelle ville.

(E! Et Bravo font tous deux partie de la famille NBCUniversal.)