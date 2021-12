Braunwyn Windham-Burke, star de ‘RHOC’, embrasse le mannequin GF sur la plage

Braunwyn Windham Burke C’est peut-être une fille OC, mais elle a vraiment l’air bien en Floride … surtout dans les bras de cette beauté.

L’ancienne ‘Real Housewives’ profitait des rayons de Miami Beach cette semaine, s’éclaboussant dans les vagues aux côtés d’une femme qu’elle était plus qu’heureuse d’embrasser en public. Plus que cela… ils mettaient en place une clinique PDA à part entière.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Nous avons découvert que son mystérieux compagnon de jeu est Victoria Brito, et des sources nous disent qu’elle et Braunwyn sortent ensemble depuis un mois. Ils se sont rencontrés via des amis communs et ils ont parlé sur IG.

On nous dit qu’ils restent assez décontractés pour le moment, bien que Braunwyn soit apparemment épris… ce qui est évident sur les photos de la plage.

Quant à VB, elle fait son entrée dans le jeu – après avoir récemment tourné une campagne pour PUMA.

Bien sûr, nous savons ce que vous pensez … Victoria a-t-elle rencontré les enfants de Braunwyn avec Sean??? Nos sources ne le disent pas encore, mais Braunwyn prévoit de présenter Victoria à ses enfants vers Noël lorsqu’ils se rendront ensemble en Californie.

Braunwyn est sorti en tant que lesbienne en décembre. Elle et Sean se sont séparés plus tôt cette année.