Brave abandonne Google comme moteur de recherche de choix

Pour Brave Search, c’est le moment de briller

Plus tôt cette année, les personnes derrière Brave Browser ont acheté un moteur de recherche et l’ont transformé en quelque chose qu’ils pourraient appeler le leur, permettant à leurs utilisateurs de rechercher le Web en privé. Maintenant, après quelques mois en version bêta, Brave Search a remplacé Google en tant que moteur de recherche par défaut dans la dernière version du navigateur Brave, ce qui pourrait être considéré comme une décision courageuse.

Le principal avantage de l’utilisation de Brave Search par rapport aux autres moteurs de recherche est qu’il est construit sur un index indépendant et ne suit rien, ce qui aide à préserver la confidentialité des utilisateurs. En tant qu’option par défaut pour la recherche dans le navigateur basé sur Chromium de Brave, elle est destinée à donner aux utilisateurs « la confidentialité et l’indépendance d’une alternative de recherche/navigateur » à Big Tech.

En plus d’offrir son propre moteur de recherche par défaut, Brave présente également le Web Discovery Project (WDP). Il est décrit comme un système de « préservation de la vie privée » qui permet aux utilisateurs de partager des données qui peuvent améliorer la couverture et la qualité de Brave Search tout en les gardant anonymes. Il s’agit d’une fonctionnalité d’inscription en ce moment, afin que les utilisateurs puissent choisir de l’activer ou non et de participer.

Selon Brendan Eich, PDG et co-fondateur de Brave, ils voient cette étape comme une étape qui stimulera l’adoption par le marché de masse de son propre moteur de recherche. « Comme nous le savons par expérience dans de nombreux navigateurs, le paramètre par défaut est crucial pour l’adoption », a déclaré Eich, « et Brave Search a atteint la qualité et la masse critique nécessaires pour devenir notre option de recherche par défaut et pour offrir à nos utilisateurs une confidentialité transparente. expérience en ligne par défaut. »

Pour découvrir Brave Browser avec le nouveau moteur de recherche par défaut, il suffit de télécharger la dernière mise à jour : la version 1.31 pour l’application de bureau et Android, et la version 1.32 pour l’application iOS. Une version entièrement localisée est disponible pour cinq pays initiaux – les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la France et l’Allemagne – et d’autres paramètres régionaux seront ajoutés dans les mois à venir. Vous pouvez également essayer Brave Search dans n’importe quel autre navigateur en vous rendant sur search.brave.com.

