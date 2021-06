Brave Browser, axé sur la confidentialité, lance un moteur de recherche « anti-pistage »

Le navigateur axé sur la confidentialité Brave étend son objectif de « vie privée à tous » avec le lancement de Brave Search, qui devrait rivaliser avec Google Search et Microsoft Bing. Brave Search a lancé sa version bêta mardi, permettant aux utilisateurs de Brave et aux autres utilisateurs de navigateurs de profiter d’un “moteur de recherche in-breed préservant la confidentialité”.

Brave Search promet aux utilisateurs un contrôle total sur leur expérience en ligne et une confidentialité renforcée. Construit sur un index entièrement indépendant (plutôt que d’intégrer l’index de Google ou de Microsoft), le moteur de recherche ne suit pas les utilisateurs, les recherches ou les clics, lit-on dans la déclaration de Brave.

Le moteur de recherche est un produit de Tailcat, un développeur de moteurs de recherche acquis par Brave en mars. Depuis l’acquisition, les plates-formes de test et bêta ont été testées par plus de 30 000 utilisateurs uniques chaque mois, alors que Brave continue de se rapprocher de la base d’utilisateurs massive de Google. Cela a porté le nombre total d’utilisateurs actifs mensuels sur le navigateur à 32 millions d’utilisateurs, une augmentation de 28% depuis l’acquisition de Tailcat.

Brave Search fait suite au récent lancement d’un moteur de recherche d’actualités préservant la confidentialité, Brave Today, visant à renverser la domination de Google News.

Au fil des ans, le navigateur Brave est devenu le navigateur axé sur la confidentialité à travers le monde en garantissant que la confidentialité des données et l’indépendance des utilisateurs sont pleinement respectées, a déclaré Brendan Erlich, PDG et co-fondateur de Brave. Erlich a déclaré dans la déclaration,

« Contrairement aux moteurs de recherche plus anciens qui suivent et profilent les utilisateurs, et aux moteurs de recherche plus récents qui sont pour la plupart un skin sur les moteurs plus anciens et n’ont pas leurs propres index, Brave Search offre une nouvelle façon d’obtenir des résultats pertinents avec un index alimenté par la communauté, tout en garantir la confidentialité.

Brave Search utilisera un index indépendant pour garantir une confidentialité maximale, garantissant une recherche totalement anonyme et transparente. De plus, le moteur introduira également une métrique d’indépendance de la recherche – “un rapport de résultats provenant exclusivement de l’index de recherche de Brave”. Bien que Brave travaille toujours à créer ses résultats de recherche, certains résultats seront extraits de moteurs de recherche tiers, mais aucun suivi des utilisateurs n’aura lieu, indique le communiqué.

Au lancement, la version bêta de Brave Search est disponible sur tous les navigateurs Brave (iOS, Android et versions de navigateur) en plus des moteurs de recherche déjà disponibles. Les utilisateurs d’autres navigateurs peuvent également utiliser le moteur de recherche de confidentialité sur search.brave.com. La plate-forme bêta n’inclura aucune publicité, mais les utilisateurs sélectionneront une recherche payante sans publicité et des moteurs de recherche gratuits financés par la publicité une fois le lancement du réseau principal terminé.

Jeton d’attention de base/USD BATUSD

0.5583$0.0813.68%

Volume 164,82 mVariation 0,08 $Ouverture 0,5583 $Circulation 1,5 bMarché capitalisé 836 m

Lujan Odera

Lujan est un auteur et éditeur de technologie blockchain et de crypto-monnaie. Il travaille dans le domaine des crypto-monnaies et de la technologie blockchain depuis 2015, l’aidant à acquérir suffisamment d’expérience pour être l’écrivain qu’il est aujourd’hui. Il est connu pour son style d’écriture simple qui permet aux novices de comprendre le domaine de la manière la plus simple.