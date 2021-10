Brave Browser dit adieu à Google en tant que moteur de recherche par défaut et le remplace par Brave Search « préservant la confidentialité »

Mercredi 20 octobre 2021 00h50 PDT par Sami Fathi

Brave, le navigateur de plus en plus populaire axé sur la confidentialité, dit officiellement au revoir à Google en tant que moteur de recherche par défaut, remplaçant le moteur de recherche le plus populaire au monde en faveur de « Brave Search », a annoncé la société dans un article de blog.



Brave Search est la réponse de Brave aux clients qui souhaitent un moteur de recherche « préservant la confidentialité », et il est construit à l’aide du propre « index indépendant de Brave et ne suit pas les utilisateurs, leurs recherches ou leurs clics ». Les utilisateurs de Brave aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada auront automatiquement Brave Search défini comme moteur de recherche par défaut dans la barre d’adresse au lieu de Google. Brave Search remplace également d’autres navigateurs par défaut, tels que Qwant en France et DuckDuckGo en Allemagne.

La mise à jour actuelle du navigateur de bureau Brave (version 1.31), ainsi que l’application Brave Android (version 1.31)* et l’application Brave iOS (version 1.32) proposent automatiquement Brave Search par défaut pour les nouveaux utilisateurs dans ces cinq pays, avec versions dans des régions non anglophones. Les utilisateurs courageux peuvent facilement choisir une autre option de recherche s’ils le souhaitent en gérant les paramètres de leur moteur de recherche. Brave Search est également disponible dans tout autre navigateur sur search.brave.com.

Les utilisateurs de tous les pays pourront toujours rétablir leur moteur de recherche par défaut sur Google ou DuckDuckGo, mais Brave espère que la majorité ne le fera pas. Brave Search n’affiche aucune publicité sous sa forme actuelle, mais la société a annoncé cette semaine son intention de changer cela. Brave dit que la version gratuite de son moteur de recherche sera « bientôt financée par la publicité », la société prévoyant d’offrir un plan premium sans publicité plus tard. Brave a lancé Brave Search en version bêta plus tôt cet été.

