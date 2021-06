Brave Browser lance un moteur de recommandations d’actualités qui protège la confidentialité des utilisateurs

Le navigateur axé sur la confidentialité, Brave, a annoncé le lancement de Brave Today, un nouveau flux de contenu préservant la confidentialité, visant à offrir des recommandations d’actualités sans utiliser les données des utilisateurs. Au lieu de cela, la plate-forme utilise un algorithme pour classer les histoires avec plusieurs facteurs, tels que la date de publication et l’historique du navigateur.

Presque toutes les applications de réseaux sociaux recommandent du contenu, qu’il s’agisse de vidéos YouTube, de musique Spotify ou de Google News. La fonctionnalité, qui est populaire sur la plupart des sites Web et des applications, utilise des algorithmes de recommandation principalement axés sur votre comportement en ligne.

Selon un communiqué de Brave, le lecteur de nouvelles préservera la confidentialité en ligne des utilisateurs en se procurant du contenu à partir de flux RSS populaires à l’aide d’un algorithme personnalisé utilisant différents facteurs. La déclaration lit,

“Ce flux est conçu pour aider les gens à découvrir de nouveaux contenus intéressants tout au long de la journée tout en respectant la vie privée de l’utilisateur.” « En utilisant le nouveau CDN privé de Brave pour fournir des flux RSS au navigateur de manière anonyme, aucune trace de données n’est disponible pour que des tiers puissent les collecter ou les suivre. »

Le flux permettra aux lecteurs de choisir parmi jusqu’à 15 catégories d’actualités, notamment les actualités mondiales, les affaires et la finance, les sports, la mode, l’alimentation, le style de vie, la technologie et les actualités crypto. Les utilisateurs pourront également personnaliser leurs propres flux d’actualités sur Brave Today.

Selon la déclaration, Brave cherche à battre les meilleurs navigateurs tels que Chrome et Safari via le nouveau cadre qui contourne la vérification des informations de navigation privées des utilisateurs. En utilisant l’apprentissage fédéré avec confidentialité, une technique pour améliorer l’apprentissage automatique tout en conservant les données sur l’appareil local, Brave Today gardera les données des utilisateurs à l’écart des tiers (y compris Brave), ce qui suggère des actualités.

Le flux d’actualités respectueux de la confidentialité sera pris en charge par deux offres exclusives au lancement – Brave Offers et Brave Promoted Content. Le premier lance une place de marché sur le navigateur qui permet aux utilisateurs de se livrer au commerce électronique tout en organisant leur expérience d’achat à travers diverses promotions « offres du jour ».

Le flux de contenu sponsorisé se concentrera sur les publicités et les marques d’influence dans le cadre de la campagne Brave Ads. Le produit n’a pas encore été lancé sur le vaste marché.

“Il [Promoted Content] fournit aux marques et aux partenaires médias une nouvelle unité pour promouvoir un contenu pertinent de manière transparente auprès des lecteurs de Brave Today.

Lujan Odera

Lujan est un auteur et éditeur de technologie blockchain et de crypto-monnaie. Il travaille dans le domaine des crypto-monnaies et de la technologie blockchain depuis 2015, l’aidant à acquérir suffisamment d’expérience pour être l’écrivain qu’il est aujourd’hui. Il est connu pour son style d’écriture simple qui permet aux novices de comprendre le domaine de la manière la plus simple.