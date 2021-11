Brave Browser lance un portefeuille crypto intégré

Brave Wallet permet des achats de jetons via Wyre, suit les performances du portefeuille, échange une large gamme de jetons et stocke des jetons non fongibles (NFT). Il s’agit d’une auto-garde, ce qui signifie que les utilisateurs du portefeuille détiennent leurs clés privées. Il prend en charge tous les jetons compatibles avec Ethereum Virtual Machine, a déclaré Brave.

