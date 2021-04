Brave Care lève 10 millions de dollars pour agrandir ses cliniques de soins primaires et urgents pour les enfants et développer ses services à distance

Un fournisseur de soins courageux à Portland, Oregon traitant une famille. (Photo Ali Rae / Brave Care)

Nouveau financement: La start-up de santé pédiatrique Brave Care, basée à Portland, dans l’Oregon, a levé un tour de table de 10 millions de dollars de série A.

Comment ça fonctionne: Brave Care s’apparente aux cliniques ZOOM + Care, mais cible spécifiquement les enfants. La startup propose des soins à distance 24h / 24 via une application et via des lignes téléphoniques dotées d’infirmières pédiatriques. Ses cliniques de soins primaires et urgents sont ouvertes tous les jours, toute l’année de 10 h à 22 h, et comprennent des pharmacies sur place. Brave Care a une unité de soins de santé mobile avec des plans pour ajouter des unités mobiles au Texas et en Caroline du Nord.

Arrière-plan: Après que le pédiatre Dr Corey Fish ait traité les enfants de Darius Monsef à deux reprises dans une semaine d’intervalle, le couple a commencé à parler et a finalement décidé de créer une start-up avec une approche différente des soins de santé pour les enfants.

Monsef était l’un des fondateurs de Sightbox, un service d’abonnement pour les lentilles de contact et les examens de la vue vendu à Johnson & Johnson en 2017. Fish dirigeait Pacific Crest Children’s Urgent Care, qu’ils ont relancé en 2018 sous le nom de Brave Care. Fish a obtenu son diplôme de médecine à l’Université de Washington et a effectué sa résidence en pédiatrie à Austin.

L’équipe de direction comprend Monsef, PDG; Fish, qui est médecin-chef; Chef de la technologie Asa Miller; et la chef des opérations Maryam Taheri. L’entreprise est diplômée de l’accélérateur Y Combinator de la Silicon Valley.

Un hall d’entrée de la clinique Brave Care à Portland. (Photo Ali Rae / Brave Care)

Impacts COVID: En réponse à la pandémie mondiale, la startup a commencé à offrir des services de télésanté et des licences sécurisées pour fournir des soins virtuels dans 14 États. Il a également créé un vérificateur de symptômes COVID en ligne qui a été mis en service au début de la pandémie et a fourni des tests COVID rapides pour les enfants.

Et après: L’investissement aidera à payer pour une clinique supplémentaire à Beaverton, Ore., Et une expansion cette année à Austin et un emplacement non divulgué en Caroline du Nord. L’entreprise compte actuellement 53 employés, environ 20 postes vacants et prévoit d’embaucher 100 employés au cours des neuf prochains mois. Il prévoit de s’étendre dans d’autres localités en 2022. Le financement total à ce jour est de 18 millions de dollars.

«Nous nous sommes penchés sur des marchés orientés vers les jeunes familles, dont la population augmente et qui ont souvent moins d’accès aux hôpitaux pour enfants de classe mondiale. Nous avons conçu Brave Care pour fournir des soins de haute qualité à un prix abordable, de sorte que nous n’avons pas besoin des villes riches de niveau 1 comme objectif principal », a déclaré Monsef par e-mail.

Investisseurs: La série A était dirigée par City Light, basée à New York, avec le soutien d’investisseurs existants Founders ‘Co-op, Refactor, Fifty Years et Indicator Ventures. Les nouveaux investisseurs comprenaient AV8, Gaingels, Interplay et Learn Capital.