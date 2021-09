BRAVE CF 54 : Ahmed Amir devient le premier champion du monde égyptien des sports de combat

La malédiction du titre mondial des poids légers BRAVE CF continue. Aucun homme dans l’histoire de la promotion véritablement mondiale de MMA a su défendre la ceinture 70kg et ce n’était pas différent avec Amine Ayoub.

Mais il serait injuste de tout mettre dans une malédiction, car Ahmed Amir de Egypte il avait l’air absolument fantastique de l’autre côté de la cage.

Avis

Le combattant égypto-bahreïni, qui représente l’équipe KHK MMA, a effectué une véritable clinique de lutte, avec un contrôle absolu des niveaux et des renversements marqués à chaque tour du combat.

Avec ton triomphe, Émir Il est devenu le premier combattant égyptien à devenir champion du monde dans l’histoire des sports de combat.

La lutte pour le titre a commencé très chargée, avec Ahmed émir réussir à obtenir un retrait rapide. Mais Amin Ayoub est connu pour ses talents de grappin, même lorsqu’il travaille d’en bas, et il était très actif sur ses gardes.

Lorsque Ayoub Il tenta de bloquer une omoplate, tous deux se relevèrent. Ayoub a réussi quelques bons coups, mais juste avant la fin du tour, il a été renversé par Émir une fois de plus.

Au deuxième tour, avec Ayoub De plus en plus confiant dans la frappe, Ahmed Amir a tenté un autre démontage et a failli se faire prendre dans un étranglement par guillotine.

Libre de soumission, il passa la garde, et alors qu’ils se battaient encore, Ayoube réussit à regagner la moitié puis la garde complète.

Lorsqu’ils sont revenus au troisième tour, le champion est revenu déterminé à éviter le même scénario des deux précédents et a commencé à imposer son kickboxing au niveau du champion d’Europe et à nier les retraits d’Amir. Eh bien, au moins pendant la majeure partie du tour, car le challenger a marqué un retrait avec 30 secondes à jouer.

En entrant dans les manches du championnat, Fierceness a nié une autre des éliminations de Butcher et cette fois a réussi à inverser la position, seulement pour l’inverser une fois de plus, avec Ahmed Amir gagnant la première position et travaillant son sol et sa livre. Amir a quand même échappé à une tentative de blocage du bras en fin de manche et a marqué un autre retrait avant que la ceinture ne bourdonne.

Le cinquième tour a été un délice pour les yeux des fans. Une bataille livrée presque entièrement au sol, avec une succession de balayages, d’inversions et de tentatives d’achèvement, dont un étranglement en triangle inversé très peu orthodoxe de la part du champion.

Mais c’était Ahmed émir qui a terminé le combat d’en haut, marquant des points importants et blessant Amin dans les dernières secondes.

Au final, les trois juges ont marqué le combat 48-47 à faveur de Ahmed émir, dont la célébration était un mélange de bonheur et de gratitude.

“C’est un cadeau pour Son Altesse le Cheikh Khaled ben Hamad Al Khalifa, pour son anniversaire. Merci beaucoup. Je tiens également à remercier mon équipe de KHK MMA, avec un entraîneur-chef comme Eldar eldarov, tout devient vraiment facile », a-t-il déclaré.

Mokaev soumet O’Driscoll et reste invaincu

Mohamed Mokaev ce n’est plus l’avenir. Bien qu’il en soit encore à son cinquième combat professionnel, le double champion du monde IMMAF est le présent des arts martiaux mixtes, une déclaration qu’il a une fois de plus démontrée à l’intérieur de la cage en maîtrisant l’Irlandais. Blaine O’Driscoll dans le co-événement principal de la nuit. .

Le combat a commencé à plein régime pour les deux hommes, mais Mokaev a réussi un retrait rapide et a regagné le dos de O’Driscoll. L’Irlandais a gardé son sang-froid, s’est levé et a immédiatement commencé à avancer.

À la fin du tour, Mokaev a tiré pour une tentative de retrait très basse, qui a été rapidement démentie par Blaine, qui a contrôlé la tête de l’adversaire et a atterri un beau genou.

Même s’il avait l’air assez fatigué à la fin du premier tour, Mokaev est revenu au second sur le même rythme fou. Il posa un coude pivotant parfaitement exécuté et se plaça derrière le dos de Blaine.

À partir de là, ce n’était qu’une question de secondes jusqu’à ce qu’il ferme un étranglement arrière serré qui a forcé O’Driscoll à frapper.

Après la plus grande victoire de sa carrière professionnelle, Mokaev est allé droit au but lorsqu’il a parlé après le combat. « J’ai combattu un gars trois fois plus expérimenté que moi, mais ce n’est pas grave, la nouvelle génération prend le relais. Je suis le vrai gangster de la division poids mouche ! ”.

