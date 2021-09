BRAVE CF 55, prévu le 6 novembre à Rostov, Russie

in

La BRAVE Combat Federation a récemment annoncé son retour en Russie en 2021, après avoir commencé l’année avec le BRAVE CF 46, qui s’est déroulé à Sotchi. Et maintenant, l’organisation de MMA à la croissance la plus rapide au monde a annoncé plus de détails sur le programme de retour.

BRAVE CF 55 aura lieu le 6 novembre, en association avec l’organisation locale leader PRO FC, et se déroulera à Rostov, qui est située dans le sud de la Russie, et qui était l’un des sites de la Coupe du monde 2018. .

La carte devrait inclure plusieurs des meilleurs combattants russes actuellement sous contrat avec BRAVE CF.

L’organisation abrite des athlètes tels que l’actuel champion des super-légers Eldar Eldarov, Ali Bagautinov, Roman Bogatov, Kasum Kasumov, Ikram Aliskerov, Alexander Keshtov, Velimurad Alkhasov, Gamzat Magomedov, entre autres grands noms.

Le spectacle mettra également en vedette certaines des plus grandes stars internationales en action. Plus de détails sur l’undercard de cet événement explosif peuvent être attendus dans les prochains jours et semaines.