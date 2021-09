BRAVE CF annonce trois événements en Allemagne pour 2022 en association avec NFC

in

L’année 2021 a toujours un calendrier passionnant pour la BRAVE Combat Federation, mais la promotion de MMA à la croissance la plus rapide au monde façonne déjà son calendrier 2022. BRAVE CF a annoncé trois événements pour le deuxième trimestre de l’année prochaine, marquant ses débuts en Allemagne.

La série d’événements, qui auront lieu dans les semaines à venir, les 9, 16 et 23 avril, sera promue en association avec NFC, National Fighting Championship, l’organisation d’arts martiaux mixtes la plus prestigieuse du pays européen sous le partenaire médiatique exclusif de BRAVE CF pour l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse, FIGHTING.de.

« Nous sommes très heureux de lancer notre vision nationale du MMA pour BRAVE CF en Allemagne avec 3 programmes innovants », a déclaré Mohammed Shahid, président de BRAVE CF.

« Avec la plus grande part de marché du MMA européen, il est de la responsabilité de BRAVE CF de développer l’industrie du MMA sur le continent. Avec un partenaire solide comme NFC, nous sommes convaincus que nous organiserons non seulement des émissions de MMA pleines d’action, mais nous verrons également de nombreuses superstars nationales d’Allemagne », a-t-il ajouté.

« La coopération avec BRAVE CF est un honneur pour nous et montre que nous sommes sur la bonne voie pour faire grandir le MMA en Allemagne », a déclaré Michael Ortlepp, PDG de FIGHTING.DE.

« Travailler avec un partenaire aussi prestigieux que BRAVE CF est une étape importante pour le développement du MMA dans notre pays. C’est aussi une opportunité incroyable pour les lutteurs locaux de se manifester et de faire leurs preuves sur une si grande scène internationale. »

Jusqu’à présent, BRAVE CF a visité 23 pays et la liste s’étendra à 24 bientôt avec : Bahreïn, Brésil, Émirats arabes unis, Inde, Kazakhstan, Mexique, Jordanie, Indonésie, Irlande du Nord, Maroc, Colombie, Pakistan, Afrique du Sud, Arabie Arabie saoudite, Angleterre, Philippines, Roumanie, Kirghizistan, Slovénie, Suède, Russie, Biélorussie, Italie et le prochain panneau d’affichage en Pologne.

Le prochain undercard de la BRAVE Combat Federation, comme mentionné ci-dessus, aura lieu en Pologne, dans la ville de Konin, le 25 septembre. La nuit des combats sera marquée par le combat pour le titre des poids légers entre le champion Amin Ayoub et le challenger Ahmed Amir.

À propos de NFC :

Fondé en 2019, le National Fighting Championship (NFC) est rapidement devenu la principale série d’événements MMA en Allemagne. NFC crée des événements spectaculaires et de haute qualité pour les meilleurs combattants allemands et rivaux internationaux. Une partie du concept à succès est le tournoi MMA « NFC Series », qui prépare le terrain pour la prochaine génération de champions. NFC est synonyme d’équité, de bonne communication, de respect et d’appréciation.