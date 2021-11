BRAVE CF clôture 2021 avec la 10e nouvelle destination européenne : Belgrade, Serbie

BRAVE Combat Federation, la promotion de MMA à la croissance la plus rapide au monde, clôture l’année 2021 et ajoute un autre pays à sa liste de pays hôtes.

La Serbie sera cette année la cinquième nouvelle destination européenne de l’organisation basée à Bahreïn et le 10e pays européen à accueillir un spectacle dans l’ensemble.

En janvier, BRAVE CF a lancé l’année en faisant ses débuts en Russie avec une carte dans la ville olympique de Sotchi. L’organisation est revenue dans le plus grand pays du monde en novembre, cette fois à Rostov, qui a accueilli des matchs de la Coupe du monde en 2018.

En juin, il était temps pour la Biélorussie d’accueillir une carte BRAVE CF dans la capitale, Minsk. Deux mois plus tard, Milan, capitale mondiale de la mode, accueillait le premier événement BRAVE CF d’Italie.

Le mois de septembre a marqué l’introduction de la Pologne à la BRAVE Combat Federation, avec une soirée de combat tenue à Konin, la ville historique du centre de la Pologne.

Les débuts de la Serbie sont la prochaine étape vers l’acquisition européenne déjà consolidée de BRAVE CF, l’expansion la plus rapide et la plus large dans le MMA européen.

Cela fait suite à une croissance régulière qui a commencé en 2018, lorsque BRAVE CF a organisé sa première nuit de combat européenne, avec BRAVE CF 13 à Belfast, en Irlande du Nord.

Depuis lors, l’organisation a présenté des spectacles en Angleterre, en Roumanie, en Slovénie et en Suède, en plus des événements susmentionnés en Russie, en Biélorussie, en Italie, en Pologne et maintenant en Serbie.

BRAVE CF 56 a lieu le 18 décembre, au BelExpo Center, à Belgrade. L’événement se tiendra en association avec les promoteurs locaux de la MMA League et la carte devrait être annoncée dans les prochains jours.