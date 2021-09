BRAVE CF complète le panneau d’affichage pour son voyage inaugural en Pologne avec 12 pays représentés

in



KONIN, Pologne._ Fédération de combat BRAVE a annoncé les trois derniers combats pour compléter l’alignement de match pour son premier événement en Pologne 25 septembre. BRAVE CF 54 a lieu à Konin, en association avec Championnat exclusif Galana.

La superstar polonaise Marcin «Bomba» Bandel fera ses débuts promotionnels tant attendus au Courageux CF 54 contre le également débutant Magomed « Le Tank » Ayskhanov de La Suisse.

Bandel est dans le sport depuis plus d’une décennie et a une riche expérience de combat dans diverses organisations sur son curriculum vitae. Il a affronté certains des meilleurs combattants du monde entier et a accumulé un record global de 19-7-1.

Fort d’une solide expérience dans le jiu-jitsu brésilien, le joueur de 31 ans originaire de Pabianice, en Pologne, a orienté sa carrière vers le BRAVE CF en signant un contrat exclusif multi-matchs en août dernier.

Les deux autres matchs confirmés sur la carte historique opposeront les artistes martiaux mixtes prometteurs d’Europe.

Axel Sola de France affrontera le favori de sa ville natale, Wawrzyniec Bartnik, dans un combat de poids super welters en trois rounds, tandis que la sensation suédoise Bilal «Borz» Tipsaïev va affronter Glenn McVeigh L’Irlande du Nord dans un affrontement de poids coq.

BRAVE CF 54 est le fer de lance d’un combat de rancune entre le champion du monde des poids légers BRAVE CF, Amin « Féroce » Ayoub, et son ennemi juré Ahmed “Le Boucher” Amir.

Au total, 12 nations sont représentées, car le BRAVE CF 54 compte des athlètes de France, Egypte, Royaume-Uni, Irlande, Pologne, Suisse, Allemagne, Moldavie, Autriche, Finlande, Italie et Suède.

Panneau d’affichage complet du BRAVE CF 54 :

Combat pour le titre léger : Amin Ayoub (c) contre Ahmed Amir

Combat de poids intermédiaire 59kg : Muhammad Mokaev contre Blaine O’Driscoll

Combat des super-welters : Marcin Bandel contre Magomed Ayskhanov

Combat super léger : Marcel Grabinski contre Mihail Kotruta

Combat des super-welters : Ismail Naurdiev contre Olli Santalahti

Combat de poids paille : Ewelina Wozniak contre Samin Kamal Beik

Combat des super-welters : Axel Sola contre Wawrzyniec Bartnik

Combat poids coq : Bilal Tipsaev contre Glenn McVeigh

