BRAVE CF débarque pour la première fois en Serbie pour clôturer 2021 en beauté avec BRAVE CF 56

La Serbie deviendra le 25e pays à accueillir un événement de la BRAVE Combat Federation. Les responsables de l’organisation ont confirmé que la promotion véritablement mondiale se rendra dans ce pays d’Europe de l’Est le 18 décembre pour sa 56e édition en un peu plus de cinq ans.

Le BRAVE CF 56 clôturera le calendrier 2021 avec une nuit de combat organisée dans la capitale serbe de Belgrade et promue en association avec la Ligue MMA de Serbie.

L’événement aura lieu au Belexpocentar, l’un des lieux les plus prestigieux et modernes de la ville.

La Serbie a déjà accueilli une série « Road to BRAVE », dans laquelle les plus grands talents du pays ont été sélectionnés pour un plaidoyer véritablement mondial afin de développer le sport dans le pays et d’offrir une opportunité internationale aux combattants régionaux. .

L’undercard du BRAVE CF 56 n’a pas encore été annoncé, mais les principaux combats, ainsi que l’ordre final, devraient être confirmés au cours des prochaines semaines.

L’annonce intervient quelques jours seulement après que le BRAVE CF 55, qui s’est déroulé à Rostov, en Russie, a vu « Puncherking » Ali Bagautinov assurer sa place dans la grande finale du tournoi pour le titre mondial des poids mouches en battant Sean Santella lors de l’événement principal de la nuit. .