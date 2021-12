BRAVE CF félicite l’IMMAF pour avoir obtenu le statut de signataire de l’AMA

Fédération de combat BRAVE, la première promotion d’arts martiaux mixtes fondée par Son Altesse le Cheikh Khaled bin Hamad Al Khalifa dans le Royaume de Bahreïn, féliciter le Fédération internationale des arts martiaux mixtes (IMMAF) obtenir le statut de signataire innovant auprès de la Agence mondiale antidopage (AMA).

BRAVE CF et le IMMAF ont travaillé ensemble pour faire avancer le développement du sport dès le premier jour, dans le cadre d’un partenariat qui a inclus les plus grands championnats du monde de l’histoire des arts martiaux mixtes amateurs et trois semaines consécutives de Semaine internationale de combat dans le Royaume de Bahreïn.

« Au nom de la BRAVE Combat Federation, de la BRAVE Nation et de l’ensemble de la communauté des arts martiaux mixtes, je tiens à féliciter l’IMMAF pour cette grande étape pour le MMA en tant que sport. L’avenir est prometteur pour notre sport et nous sommes ravis de faire partie de cet héritage », a déclaré le président de COURAGEUX CF, Mohammed Shahid.

« Je tiens à féliciter et à exprimer mes salutations à M. Kerrith Brown et Densign White, président et chef de la direction d’IMMAF », a continué le M. Shahid.

«Je tiens également à féliciter Son Altesse Cheikh Khaled bin Hamad Al Khalifa, Son Altesse Cheikh Salman bin Mohammed Al Khalifa [Presidente del Consejo de Deportes de Combate de Bahréin] ya Mohammed Ali Qambar [Presidente de la Federación de Artes Marciales Mixtas de Bahréin] pour leur vision, leur soutien et leurs efforts qui ont été essentiels au développement de cette nouvelle ère du sport.

Adhésion de IMMAF et la signature de code AMA icompris une expertise indépendante de son niveau de bonne gouvernance, un examen de l’application de la AMA et l’achèvement d’un questionnaire complet de conformité au code pour démontrer la qualité du programme antidopage.

Ce faisant, le IMMAF, et le niveau de base des sports d’arts martiaux mixtes, rejoignez maintenant 600 autres organisations sportives dans le « Communauté des Sports Propres », comme il est connu.

