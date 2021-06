BRAVE CF retourne en Asie pour accueillir un deuxième événement au Kazakhstan

in

ALMATY, Kazakhstan._ BRAVE Combat Federation, véritable promotion mondiale des arts martiaux mixtes, a annoncé son retour en Asie avec un deuxième événement au Kazakhstan.

Avec la Ligue Octagon, le BRAVE CF organisera un événement à Almaty en août 2021, ont révélé des responsables aujourd’hui.

Le président du BRAVE CF, Mohammed Shahid, a exprimé sa joie du retour dans l’un des sites de MMA les plus populaires d’Asie centrale et a promis que l’accord avec la Ligue Octagon offrirait un spectacle inoubliable aux fans du monde entier.

« Notre mission dès le premier jour est de développer le sport des arts martiaux mixtes dans tous les pays où nous allons. Nous sommes ravis d’être de retour au Kazakhstan pour découvrir plus de talents et leur donner l’opportunité d’être la prochaine grande star du sport. Je suis enthousiasmé par le partenariat avec la Ligue Octagon, et nous pouvons espérer que cet événement représente le meilleur que BRAVE CF a à offrir. Ce sera une soirée que les fans ne voudront pas manquer », a déclaré Mohammed Shahid.

La date exacte du retour de BRAVE CF sur le sol kazakh sera révélée dans les prochains jours, car l’organisation a régulièrement recruté certains des meilleurs talents disponibles au Kazakhstan, avec Azat Maksum, Asu Almabaev, Nurzhan Akishev et Rinat Sagyntay, tous signés en exclusivité.

L’organisation a fait sa première incursion dans ce pays d’Asie centrale en avril 2017, en présentant BRAVE CF 6, également à Almaty. Il était dirigé par le futur champion du monde des super-légers du BRAVE CF, Eldar Eldarov, qui a stoppé l’adversaire brésilien Henrique Gomes au premier tour par KO technique.

La date officielle de la prochaine carte et la liste des matchs seront annoncées au public dans les prochaines semaines.

