Brave lance le portefeuille crypto du navigateur natif pour lutter contre les fausses extensions

Le navigateur axé sur la confidentialité Brave continue d’approfondir son engagement en faveur de l’adoption de la cryptographie en remplaçant son portefeuille de crypto-monnaie basé sur des extensions par un portefeuille natif du navigateur.

La société a annoncé mardi à Cointelegraph qu’elle préparait le lancement officiel de Brave Wallet ; un portefeuille de crypto-monnaie auto-gardien intégré au navigateur de bureau Brave, permettant aux utilisateurs de stocker et d’acheter des crypto-monnaies telles que l’Ether (ETH).

Brian Bondy, directeur de la technologie et co-fondateur de Brave, a déclaré à Cointelegraph que le nouveau portefeuille remplace la fourche d’extension MetaMask de Brave appelée Crypto Wallets. Selon le CTO, la nouvelle implémentation qui a été « construite à partir de zéro, nativement dans Brave Browser ».

Le nouveau portefeuille est différent des autres portefeuilles Web3 comme MetaMask en ce sens qu’il n’exige pas que les utilisateurs téléchargent une extension, mais qu’il est plutôt intégré directement dans le navigateur en tant que fonctionnalité principale. Selon l’entreprise, cela est censé réduire les risques de sécurité et la dépendance à l’égard du processeur et de la mémoire supplémentaires.

Bondy a déclaré que le portefeuille de crypto-monnaie du navigateur est similaire aux portefeuilles matériels de crypto-monnaie en ce sens qu’il implémente son propre portefeuille déterministe hiérarchique BIP32.

« Les fonds sont toujours stockés sur la blockchain, mais les clés pour déverrouiller ces fonds sont stockées dans le Brave Wallet », a déclaré Bondy. Il a ajouté que les clés privées de l’utilisateur restent toujours sur les périphériques matériels si l’utilisateur choisit de connecter un portefeuille matériel de fournisseurs tels que Ledger ou Trezor.

Selon Bondy, la dépendance de l’industrie aux portefeuilles cryptographiques sous la forme d’extensions de navigateur est l’un des principaux obstacles à l’adoption généralisée des cryptomonnaies en raison de leur sécurité limitée.

« L’un des plus gros problèmes avec les extensions est la facilité avec laquelle les criminels créent de fausses extensions prétendant être une bonne extension de portefeuille ; ces attaques de phishing sont assez courantes », a déclaré le CTO. Bondy a cité des exemples tels que de fausses extensions MetaMask visant à voler des crypto-monnaies aux utilisateurs, notant que celles-ci « ont également tendance à accumuler un certain nombre de dépendances de code » qui peuvent conduire à des erreurs d’audit de sécurité non résolues au fil du temps, et a ajouté :

« Les extensions ne peuvent pas peindre sur la » toile complète « de l’interface utilisateur du navigateur, en particulier pas la barre d’adresse ou la barre d’outils qui ne peuvent pas être masquées. Brave Wallet peut tirer pleinement parti de cette zone d’interface utilisateur pour aider à protéger les utilisateurs d’être induits en erreur. «

Brave Wallet permet aux utilisateurs d’effectuer des transactions sur « presque n’importe quel actif cryptographique », prenant en charge toutes les chaînes prises en charge par la machine virtuelle Ethereum ou EVM, y compris Polygon, xDai, Avalanche et autres. La prise en charge de Bitcoin (BTC) est en cours de développement et arrivera à une date ultérieure, a déclaré Bondy. Alors que la société prévoit d’étendre son navigateur avec plus de blockchains, Brave Wallet intégrera également la blockchain Solana en 2022.

En plus de prendre en charge les interactions DApp, Brave Wallet permet également aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des jetons non fongibles, ou NFT, basés sur des blockchains compatibles EVM. Le portefeuille permet également aux utilisateurs d’acheter des crypto-monnaies avec de nombreuses devises fiduciaires, y compris le dollar américain ou l’euro, via le service Wyre crypto-to-fiat.

Brave Wallet est gratuit et immédiatement disponible sur le bureau, tandis que son application mobile intégrera le portefeuille à une date ultérieure. Pour commencer avec Brave Wallet, les utilisateurs doivent télécharger le navigateur Brave et le mettre à jour vers la dernière version 1.32. Le nouveau portefeuille est différent de Brave Rewards, la fonction d’abonnement qui récompense les utilisateurs Brave avec des jetons d’attention de base (BAT) pour la visualisation d’annonces protégeant la confidentialité.

Brave Browser est une idée originale du créateur de JavaScript et co-fondateur de Mozilla, Brendan Eich, qui a cofondé la startup Brave Software avec Bondy en 2015. En juin 2017, Brave a levé 35 millions de dollars en 30 secondes lors de son offre initiale de pièces BAT.

Le navigateur crypto-compatible est devenu extrêmement populaire ces dernières années, avec des utilisateurs actifs mensuels passant de 25 millions en février à plus de 42 millions en novembre 2021.