Brave lance une alternative à la recherche Google qui offre aux utilisateurs une « confidentialité ultime » – .

Google excelle dans la création d’applications et de services Internet que les utilisateurs adorent. Le meilleur, c’est que la grande majorité des applications Google sont disponibles gratuitement pour toute personne disposant d’un ordinateur ou d’un téléphone. Mais c’est aussi le pire. Les clients de Google paient pour les applications qu’ils utilisent gratuitement. Qu’ils s’en rendent compte ou non, qu’ils l’acceptent ou non, ils paient avec leurs données. Toutes les applications Google collectent d’énormes quantités d’informations sur l’utilisateur, et tous les points de données distincts sont utilisés pour créer des profils qui sont ensuite diffusés avec des annonces personnalisées. C’est ainsi que Google gagne de l’argent et comment il est capable de continuer à mettre à jour ses services.

La recherche Google est la façon dont tout a commencé, et la recherche est facilement l’atout le plus important de Google. Tout ce que nous faisons en ligne tourne autour de la recherche, et c’est le début du suivi des utilisateurs. Brave, la société qui a conçu un navigateur respectueux de la confidentialité basé sur Chromium, propose une alternative à la recherche Google. La version bêta publique de Brave Search vient de sortir, Brave promettant une « confidentialité ultime ».

Brave Search sera le moteur de recherche par défaut de Brave dans un proche avenir, mais il est disponible pour tout le monde à essayer dès maintenant. Visitez simplement https://search.brave.com dans n’importe quel navigateur, sur n’importe quel appareil, et vous aurez un premier aperçu de ce qu’est cette alternative à la recherche Google.

Brave a de grandes ambitions pour Brave Search, affirmant que le nouvel outil servira les utilisateurs à la recherche du «meilleur moteur de recherche préservant la confidentialité». Brave Search ne suivra pas les utilisateurs, les recherches ou les clics, et il est construit sur un index complètement indépendant.

La page d’accueil de la bêta de Brave Search. Source de l’image : recherche courageuse

Brave a énuméré sept principes différents pour Brave Search, comme suit :

Confidentialité : pas de suivi ni de profilage des utilisateurs. L’utilisateur d’abord : l’utilisateur vient en premier, pas les industries de la publicité et des données. Indépendance : Brave possède son propre index de recherche pour répondre aux requêtes courantes en privé sans dépendre d’autres fournisseurs. Choix : bientôt, des options pour la recherche payante sans publicité et la recherche financée par la publicité. Transparence : pas de méthodes ou d’algorithmes secrets pour biaiser les résultats, et bientôt, des modèles de classement ouverts organisés par la communauté pour assurer la diversité et empêcher les biais algorithmiques et la censure pure et simple. Transparence : intégration optimale entre le navigateur et la recherche sans compromettre la confidentialité, de la personnalisation aux résultats instantanés selon les types d’utilisateurs. Ouverture : Brave Search sera bientôt disponible pour alimenter d’autres moteurs de recherche.

Brave dit également que son moteur de recherche introduira la première mesure d’indépendance de recherche du secteur. Cela signifie que Brave vous indiquera le ratio de résultats provenant de son propre indice. La métrique est « dérivée de manière privée à l’aide du navigateur de l’utilisateur », et Brave dit qu’elle ne crée pas de profils d’utilisateurs. Les utilisateurs peuvent vérifier la métrique et voir comment leurs résultats sont affichés.

Brave Search répondra à la plupart des requêtes, ce qui conduira à une métrique d’indépendance élevée. Mais tandis que Brave utilise son propre index de recherche plutôt que d’en louer un à Google ou Microsoft, la recherche d’images s’appuiera sur les résultats de Bing. Cela n’aura pas d’impact sur la confidentialité des utilisateurs, mais uniquement sur la métrique d’indépendance.

La métrique d’indépendance de Brave Search.

Enfin, Brave Search n’affichera aucune publicité pendant la première partie de la phase bêta, mais la société prévoit d’offrir une recherche payante sans publicité et une recherche gratuite financée par la publicité plus tard. La prochaine étape consiste à apporter des annonces privées avec des revenus BAT à Brave Search, comme cela a été fait pour les annonces de navigateur Brave.

Vous pouvez en savoir plus sur Brave Search sur ce lien, où Brave propose également une comparaison entre son propre service, Google Search et DuckDuckGo.

