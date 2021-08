Brave New World ⋆ 10z viral

in

Dans la critique de la première de la série Nine Perfect Strangers, je me suis plaint que nous ne savions pas grand-chose sur Lars et Carmel.

Dans Nine Perfect Strangers Saison 1 Episode 4, nous en avons appris plus sur leurs histoires, ainsi que sur celle de Tony, et ce fut une balade intéressante.

Nous avons également vu davantage la relation étrange entre Masha, Yao et Deliah, mais je pense que nous n’avons fait qu’effleurer la surface.

Masha croit vraiment en son protocole et en arrangeant ses invités, peu importe les conséquences.

Je me sens différent de moi-même comme faisant partie d’aujourd’hui. Carmel dit qu’elle n’est pas elle-même et que mon mari n’est définitivement pas lui-même, alors je demande à nouveau, est-ce que vous nous droguez ? chauffage

Tout le monde était drogué, sauf Jessica et Ben. C’était différent du livre.

Dans le livre, on leur a donné de l’ecstasy tout de suite car cela aide les couples à se reconnecter, alors qu’ils n’en prennent ici qu’à la fin de l’épisode.

Tony : Tu ne peux pas nous cacher un tel secret.

Masha : Mais nous avons tous des secrets, Tony. Aucun de nous n’est exactement comme nous apparaissons, n’est-ce pas ?

J’aime tellement Ben et Jessica. J’espère que leur mariage survivra. Jessica veut vraiment goûter à des médicaments curatifs, mais Ben a peur car sa sœur est toxicomane. Que se passera-t-il quand Jessica apprendra qu’ils ont accepté d’essayer l’ecstasy ?

Ils ont aussi paniqué comme tout le monde dans le livre. Ici, Tony est le plus bruyant car il craint que cela interagisse avec ses médicaments.

Alors que Masha se moque du groupe, certains secrets se répandent rapidement, comme Lars en tant que journaliste d’investigation.

Savait-il que quelque chose n’allait pas et voulait le prouver, ou était-il juste un autre invité ?

Il y a des secrets partout dans Tranquillum House, surtout dans la chambre. Je suis toujours curieux de savoir pourquoi Yao se sent si redevable à Masha. C’est comme si elle avait une sorte de sortilège sur lui.

Ils ont une chimie très étrange pendant qu’ils font l’amour. Il fait chaud, et Yao est très protecteur envers Masha, mais il lui manque la douceur et la substance qu’il a avec Dalila.

Comme la plupart des femmes, Delilah n’a pas apprécié combien de temps Yao passait avec Masha ou qu’il pouvait penser qu’elle pourrait blesser Masha.

Pourquoi voudrais-je menacer Masha ? C’est la putain de meilleure ! Mais je n’ai pas besoin de te le dire, n’est-ce pas ? Dalila

Delilah était toujours en colère le lendemain alors qu’elle aidait les invités à déposer tous leurs dégâts sur le mannequin.

Il y avait du ressentiment dans sa voix alors qu’elle parlait des gens qui vous abusent et vous abusent.

Nous n’avons pas vraiment vu Frances s’ouvrir beaucoup, et c’est l’un des moments brillants de Melissa McCarthy, alors qu’elle affrontait son ex, Paul. Elle regrette de n’avoir jamais eu de famille.

J’allais être maman. Tu me l’as pris, et je ne peux pas le récupérer. Françoise

J’ai failli pleurer quand Frances a reproché à son ex de ne pas l’aimer. Un moment tellement charnière pour elle, et tellement dur.

J’ai adoré que Tony la regarde avec autant de respect après ça aussi.

Ces deux têtes se sont affrontées depuis le début, mais ils ont lutté avec des difficultés similaires.

Tony a pris un risque et a confié à Frances son pire souvenir, qu’il a accidentellement tué quelqu’un lors d’une bagarre dans un bar.

Frances avait fait tellement d’erreurs, alors elle l’a juste réconforté. Je souhaite que ces deux-là deviennent un couple.

Carmel a également pris vie cette semaine. Entre sa séance de thérapie avec Masha et son tour de battre le mannequin, je dirais que la femme a définitivement des problèmes de colère refoulée.

De toutes les séances de thérapie jusqu’à présent, je pense que Masha a accompli le plus avec Carmel.

Comme tant de femmes, Carmel doutait de sa valeur parce que son ex-mari l’avait quittée pour une femme plus jeune que leurs filles trouvaient tellement amusante.

Elle voulait la détester, et cela expliquait ses sentiments envers Jessica.

Carmel a ces violentes envies, alors Masha a joué dessus et l’a narguée pour qu’elle frappe ce mannequin. Napoléon avait presque peur du Carmel et voulait partir.

Je suis tellement impressionné par le changement de Heather.

Les protocoles l’ont aidée car elle se sent plus en confiance pour dire ce qu’elle pense à son mari. Comme elle l’a déclaré, ils ont davantage communiqué depuis leur arrivée à Tranquillum House.

Ils étaient finalement intimes, et ils étaient ouverts à parler de la mort de Zach.

Leur fille, Zoe, est toujours dans le déni. Elle dit à qui veut l’entendre qu’elle et Zach n’étaient pas proches.

Même si je n’aimais pas à quel point Lars était désinvolte à propos de Zoe prenant des médicaments pour surmonter le chagrin et la dépression, il essayait d’aider.

Lars : Cela pourrait être vraiment bon pour vous. Anxiété. Dépression. C’est pourquoi les psychédéliques sont extrêmement prometteurs.

Zoé : je ne suis pas déprimée

Lars : Bien sûr, tu es déprimé. Ton frère s’est suicidé

Ces deux-là forment une paire d’amis si improbable, mais je les apprécie vraiment. Lars se présente comme un imbécile intimidant, et Zoe est une jeune femme naïve, mais ils voient des couches au-delà de ces personnages.

Je pouvais voir Zoe aider Lars à enquêter sur la vérité sur ce qui se passe réellement avec ces smoothies, ces protocoles et Masha.

Que se passe-t-il avec ces protocoles ?

Yao et Delilah veulent tous les deux ralentir avant la phase deux, mais seul Yao a du réel avec Masha.

En fait, les consultants, ou au moins Delilah, doivent aussi prendre les smoothies.

Je veux vraiment savoir quel genre d’influence Masha a sur Delilah parce qu’elle n’est pas contente d’être impliquée dans les décisions.

En réalité, certains invités se rapportent le mieux à Dalila. Nous ne voulons pas la perdre.

Si vous me coupez à nouveau de vos décisions ennuyeuses concernant vos invités, je vous promets que cela ne se terminera pas bien Dalila

Nous ne voulons pas non plus perdre Masha, mais son harceleur est déterminé, envoyant des notes, détruisant sa chambre et écrivant des messages dans le sang.

Pensez-vous que c’est quelqu’un à Tranquillum House ?

“Brave New World” vous a-t-il donné les histoires que vous espériez?

Pensez-vous que Masha s’interposera entre Yao et Dalila ?

Selon vous, qui est le harceleur de Masha ?

Sonnez ci-dessous dans les commentaires.

Nine Perfect Strangers tombe le mercredi sur Hulu.

