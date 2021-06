Brave Search désormais disponible en version bêta avec des fonctionnalités anti-pistage

in

Les développeurs de Brave, un navigateur Web axé sur la confidentialité, testent leur propre moteur de recherche depuis un certain temps déjà avec un petit nombre d’utilisateurs invités. À partir d’aujourd’hui, Brave Search sera disponible pour tout le monde en tant que version bêta publique via les applications de navigateur officielles et également un nouveau site Web.

Comme l’a noté TechCrunch, Brave a annoncé son propre moteur de recherche en mars de cette année suite à l’acquisition de Cliqz, un navigateur anti-pistage avec un moteur de recherche intégré. Semblable à DuckDuckGo, Brave Search est une alternative aux principaux services de recherche comme Google et Bing pour ceux qui sont préoccupés par la confidentialité des données.

La société affirme ne pas collecter d’adresse IP ni utiliser de données personnelles pour améliorer les résultats de recherche, afin que l’utilisateur puisse rester anonyme. Combiné avec Brave Browser, les utilisateurs peuvent naviguer sur Internet sans être suivis grâce à une fonctionnalité appelée « Shields », qui bloque la plupart des trackers, des publicités et des cookies inutiles.

Cependant, si vous ne souhaitez pas télécharger Brave pour utiliser la recherche anti-pistage de l’entreprise, vous pouvez toujours l’utiliser dans Safari, Google Chrome ou d’autres navigateurs. Il est maintenant disponible sur le site Web search.brave.com. Plus tard cette année, Brave Search deviendra le moteur de recherche par défaut de Brave Browser.

Qu’ils soient déjà des utilisateurs du navigateur Brave, cherchant à étendre leur protection de la vie privée en ligne avec la recherche Brave intégrée tout-en-un dans le navigateur Brave, ou des utilisateurs d’autres navigateurs à la recherche du meilleur moteur de recherche préservant la confidentialité, ils peuvent tous utiliser la nouvelle version bêta de Brave Search qui donne la priorité aux utilisateurs et contrôle entièrement leur expérience en ligne. Brave Search est construit sur un index complètement indépendant et ne suit pas les utilisateurs, leurs recherches ou leurs clics.

La confidentialité est devenue une priorité absolue pour certaines entreprises ces dernières années, et cela inclut Apple. Cette année, Apple a annoncé iCloud+ avec Private Relay, qui masque l’adresse IP de l’utilisateur pour empêcher le suivi entre les applications et les sites Web. Fait intéressant, il y a des rumeurs selon lesquelles Apple investit dans son propre moteur de recherche, mais la société n’a jamais manifesté d’intérêt pour cela, du moins publiquement.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :