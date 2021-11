Brave Wallet intègre le support natif du réseau Ethereum en version 1.32

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

L’intégration native de Brave Wallet avec Ethereum permettra aux utilisateurs d’échanger des jetons, d’accéder aux Dapps et d’opérer sur des solutions de deuxième couche.

***

Brave, le navigateur Web qui rémunère les utilisateurs pour voir de la publicité et intègre diverses fonctionnalités basées sur Blockchain, vient d’intégrer un nouveau portefeuille natif pour l’écosystème Ethereum après la nouvelle mise à jour 1.32.

Portefeuille natif courageux avec prise en charge d’Ethereum

Cela a été indiqué par l’équipe Brave dans un communiqué de presse publié aujourd’hui, où ils indiquent que Brave Wallet permettra désormais aux 40 millions d’utilisateurs d’échanger des jetons, d’accéder à des applications décentralisées (Dapps), d’opérer sur des solutions de deuxième couche et d’utiliser des chaînes latérales compatibles avec le Machine virtuelle Ethereum.

En ce qui concerne cette nouvelle version, l’équipe Brave a indiqué que l’idée d’un portefeuille crypto natif va être très utile pour toutes les parties prenantes, en particulier lorsqu’il s’agit de résoudre les problèmes de sécurité et de performances associés aux extensions de navigateur Web. Il a également souligné que des produits tels que MetaMask, Trust Wallet et Wallet Connect sont devenus la cible de nombreux attaquants et pirates informatiques intéressés par la saisie des fonds des utilisateurs, notamment via de fausses extensions.

À propos de Brave Wallet

À propos des fonctionnalités de Brave Wallet à la suite de cette nouvelle mise à jour, le directeur technique et cofondateur de Brave, Brian Brondy, a commenté :

« Brave Wallet ne nécessite pas d’extensions et est plutôt un navigateur natif, éliminant les problèmes de performances et de sécurité clés tout en conservant les fonctionnalités de base des portefeuilles crypto les plus populaires du marché. »

Une autre propriété supplémentaire est que les utilisateurs de Brave pourront importer leurs portefeuilles existants à partir de MetaMask, Trezor ou Ledger, avec lesquels ils peuvent désormais opérer directement depuis le navigateur sans aucun inconvénient. Cependant, il est important de noter que cette fonction n’est disponible que pour les versions de bureau, donc ceux qui souhaitent opérer à partir de leurs appareils mobiles devront attendre un peu plus longtemps.

Plus de projets en route

L’intégration avec Ethereum confirme encore les plans de Brave, qui garantissait qu’il n’avait pas encore de clause d’exclusivité avec aucun projet dans l’écosystème crypto, ils sont donc ouverts à l’intégration de leurs produits et services avec tous les réseaux intéressés.

Récemment, l’équipe Solana a annoncé une alliance stratégique avec Brave, avec laquelle ils apporteront un support natif à leur réseau via le navigateur Web, ce qui permettra aux utilisateurs de participer activement au sein de leur écosystème de produits et services, tandis que les développeurs pourront également. reliez les deux réseaux et profitez des avantages que chacun offre.

Cette mise en œuvre entre Brave et Solana est prévue pour 2022 prochain, et d’autres annonces devraient intervenir dans les prochains mois.

Source : CryptoBriefing, Brave

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash