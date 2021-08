Bravely Default 2 arrive sur Steam la semaine prochaine

in

Square Enix a fait une annonce surprise pour les fans de JRPG classiques. Courageusement par défaut 2, le JRPG précédemment exclusif à Switch, fera son chemin sur PC via Steam le 2 septembre.

Bravely Default 2 est le troisième jeu de la série, qui a commencé sur 3DS avec l’original, et a ensuite été étendu avec la suite Bravely Second: End Layer. Cependant, ces deux jeux ne sont pas encore arrivés sur PC.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

La bonne nouvelle est que vous n’aurez pas besoin de jouer aux deux jeux précédents pour comprendre ce qui se passe ; Bravely Default 2 se déroule dans un nouveau monde, avec une nouvelle histoire et une nouvelle distribution de héros.

Bravely Default est un RPG au tour par tour avec un mécanisme unique. Les personnages peuvent par défaut mettre en banque leurs points courageux (BP) pour une utilisation lors d’un tour ultérieur, ou être courageux et utiliser plus d’un BP pour effectuer plusieurs mouvements. Comme il est de tradition dans ces jeux, chaque personnage peut également avoir un travail principal et un travail secondaire, ce qui affecte les capacités dans lesquelles il se spécialise.

La version PC de Bravely Default 2 est un jeu à 60 $, et il est maintenant disponible en pré-commande sur Steam pour 10 % de réduction sur le prix normal. Square Enix promet la prise en charge du contrôleur et diverses options de résolution.