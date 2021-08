Bravely Default 2 n’est plus exclusif à Nintendo Switch

Capture d’écran : Square Enix

Auparavant une exclusivité Nintendo Switch, Bravely Default II arrive sur PC via Steam le 2 septembre, a annoncé Square Enix aujourd’hui. C’est la première fois que la série classique inspirée de JRPG arrive sur une plate-forme non-Nintendo et non-smartphone.

Bravely Default II est sorti à l’origine en février de cette année et malgré mes problèmes avec lui, j’ai passé un agréable moment à me promener sur la voie de mémoire JRPG grâce à sa structure conventionnelle et son système de travail dense. Les modèles de personnages ont l’air étrange et la moitié arrière est extrêmement dure, mais son mélange unique de classes de personnages surpuissants est l’un des meilleurs de la série. Désormais, les joueurs sur PC auront enfin la chance de faire l’expérience du bon comme du mauvais.

Bien qu’il s’appelle Bravely Default II, il s’agit en fait du troisième jeu principal de la série. Le premier jeu est arrivé sur 3DS au Japon sous le nom de Flying Fairy en 2012. Une version étendue appelée For the Sequel a également été publiée puis importée aux États-Unis deux ans plus tard à la demande générale sous le nom de Bravely Default. Bravely Second: End Layer est ensuite sorti quelques années plus tard, tandis qu’au Japon, la série a également eu des retombées mobiles.

C’est la première fois que la série vieille de dix ans arrive sur PC, bien que le saut ait du sens et ces dernières années, Square Enix y a porté de plus en plus de ses jeux. Contrairement aux autres, Bravely Default II a également été créé dans Unreal Engine, ce qui a probablement rendu le processus beaucoup plus réalisable cette fois-ci. Seul le temps nous dira si le jeu reste une exclusivité de la console Switch ou si nous le verrons éventuellement ailleurs.

Octopath Traveler a également commencé sa vie en tant qu’exclusivité Switch, mais a finalement atteint PC et même Xbox où il s’agissait d’un jeu Game Pass d’un jour. Espérons que les fées ont quelque chose de similaire en réserve pour le dernier JRPG à l’ancienne de Square.