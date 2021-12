Bravely Default 2 se vend un million

Le site RPG rapporte que Square Enix a annoncé via son site Web que Courageusement par défaut 2 a dépassé le million d’unités vendues sur toutes les plateformes. Nous savions déjà que le jeu s’était vendu à 950 000 exemplaires sur la seule Switch, mais sa récente sortie sur Steam a permis au jeu de franchir le cap du million, un nombre impressionnant pour un genre dont beaucoup sous-estiment la popularité.

Pour commémorer cet accomplissement, Square Enix organise une vente au Japon ainsi qu’un concours ouvert aux résidents japonais où ils peuvent gagner une carte-cadeau ou un tirage d’art de l’artiste Naoki Ikushima. L’illustration présente les quatre personnages principaux au-dessus d’un nombre stylisé de millions et le mot « Merci ! » C’est un peu une tradition pour une illustration de célébration pour commémorer le succès d’un Square Enix JRPG, et c’est cool qu’un fan puisse l’avoir maintenant aussi.

Les JRPG connaissent une sorte de renaissance sur Switch. Bravely Default 2 est en plein essor, mais il propose également une multitude de succès JRPG comme Shin Megami Tensei 5, Octopath Traveler et des ports de jeux bien-aimés comme Tales of Vesperia. Cela a du sens étant donné la nature portable de la console et le genre a toujours prospéré dans cet environnement. L’avenir est en effet brillant pour la santé continue du RPG.

Bravely Default 2 a fait l’objet de critiques contradictoires qui ont reconnu son système de combat génial tout en reconnaissant qu’il est un peu inégal. Pourtant, il s’est avéré extrêmement populaire et a vu une sortie Steam en septembre dernier. Voir la suite de la franchise est une perspective passionnante, même si nous ne le saurons pas avant un moment.

Bravely Default 2 est désormais disponible sur Nintendo Switch et PC.