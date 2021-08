Bravely Default II a presque atteint un million de ventes sur Nintendo Switch

in

Image : Square Enix

Courageusement par défaut II pour la Nintendo Switch est actuellement en passe de devenir l’entrée la plus vendue de la série. Selon un Square Enix PR, la version de février 2021 s’est vendue à plus de 950 000 unités dans le monde.

Bien que cela puisse sembler peu excitant par rapport à certaines autres versions de Nintendo Switch, c’est un gros problème pour la série JRPG de style classique de Square Enix. La Nintendo 3DS originale s’est vendue à un peu plus d’un million d’unités au cours de sa vie, et Bravely Default II est déjà en passe de dépasser ce montant en moins d’un an.

Ce n’est probablement qu’une question de temps – surtout maintenant que Square Enix a révélé que Bravely Default II était en route pour Steam la semaine prochaine. Cela augmentera peut-être encore les ventes du jeu sur la plate-forme hybride de Nintendo et, espérons-le, mènera à de futures entrées dans la série et même à des rééditions des jeux plus anciens.

Le RPG acclamé #BravelyDefault II arrive sur Steam le 2 septembre 2021 ! Rejoignez Seth, Gloria, Elvis et Adelle alors qu’ils s’aventurent dans le pays d’Excillant à la recherche de quatre cristaux élémentaires. ?? Pré-commandez maintenant et obtenez 10 % de réduction : https://t.co/u2JHYsyQV4 pic.twitter.com/vQo8beMcS7 – Square Enix (@SquareEnix) 26 août 2021

Dans notre examen de Bravely Default II, nous avons attribué au jeu huit étoiles sur dix et déclaré qu’il s’agissait d’un RPG bien conçu et savamment conçu qui valait facilement la peine.

