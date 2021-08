Bravely Default II n’est plus une exclusivité Nintendo Switch

Image : Square Enix

Courageusement par défaut II a peut-être commencé comme une exclusivité Nintendo Switch lors de sa sortie plus tôt cette année, mais maintenant, à peine six mois plus tard, Square Enix a annoncé que le RPG acclamé arrivera sur Steam plus tard cette année le 2 septembre.

Bien que nous ayons vu cela avec pas mal d’exclusivités Nintendo Switch ces derniers temps – peut-être que le titre majeur de Square Enix avant celui-ci était Voyageur Octopathe – qui est arrivé sur Steam en 2019. Cela a suivi avec le lancement du même jeu Xbox et Xbox Game Pass en mars de cette année.

Le RPG acclamé #BravelyDefault II arrive sur Steam le 2 septembre 2021 ! Rejoignez Seth, Gloria, Elvis et Adelle alors qu’ils s’aventurent dans le pays d’Excillant à la recherche de quatre cristaux élémentaires. ?? Pré-commandez maintenant et obtenez 10 % de réduction : https://t.co/u2JHYsyQV4 pic.twitter.com/vQo8beMcS7 – Square Enix (@SquareEnix) 26 août 2021

La version Steam de Bravely Default II marque également la première fois que l’une des entrées majeures de la série est publiée sur une autre plate-forme. Avant cela, le jeu original et Courageusement par défaut : deuxième couche étaient tous deux exclusifs à la Nintendo 3DS. Avec un peu de chance, il est possible que Square Enix envisage désormais de rééditer ces anciennes entrées sur les plateformes modernes.

Que pensez-vous de l’annonce de Bravely Default II pour Steam si peu de temps après la sortie exclusive de Switch ? Allez-vous le rejouer sur cette plateforme ? Avez-vous déjà terminé le jeu sur Switch ? Laissez un commentaire ci-dessous.