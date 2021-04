Braves, Athlétisme, Cardinals et Giants remportent la MLB

08/04/2021 à 06h03 CEST

Le frappeur de pincement vénézuélien Pablo Sandoval a frappé un coup sûr aux quatre coins pour les deux seuls touchés du match et les Braves d’Atlanta ont battu les Nationals de Washington 2-0. Dans le deuxième match d’un double en tête, Sandoval (2) a pris sur lui de marquer l’avance des Braves en frappant un ballon arrière en septième manche, avec un coureur devant. Le cogneur vénézuélien a frappé plus près Tanner Rainey avec un coup de quatre coins en haut du champ central.

Sandoval, maintenant âgé de 34 ans et à sa quatorzième saison dans les majors, deux fois MVP All-Star et World Series, a une fois de plus fait ses preuves après avoir signé un contrat d’un an et d’un million de dollars. La production de Sandoval rapporte rapidement les dividendes des Braves.

Le « Kung Fu Panda », comme on l’appelle affectueusement Sandoval, a frappé son deuxième home run en une semaine, entraînant un tir de deux points dans la partie la plus profonde du stade devant un releveur de Washington qui a pris le relais par la suite. Des six des manches vides par le partant Stephen Strasburg, et a mené les Braves à la victoire. Sandoval est sorti du banc pour frapper un coup de circuit le jour de l’ouverture, puis a fait la même chose mercredi, trouvant une balle rapide de 154 mi / h de Tanner sur un compte de 3-2, l’envoyant à plus de 122 mètres d’un simple de deux points. Dansby Swanson retraits dans la septième et dernière manche.

Sur le monticule, la victoire a été attribuée à Luke Jackson (1-0) dans un épisode. Pour les Nationaux, la défaite est tombée à Rainey (0-1) en une manche, acceptant deux coups sûrs, un circuit et deux points.

Moreland donne sa première victoire à l’athlétisme

Le joueur de premier but Mitch Moreland a frappé un simple RBI avec un retrait dans le 10e et a donné le Athlétisme d’Oakland sa première victoire de la saison à battre les champions, les Dodgers de Los Angeles 4-3.

Après six matchs consécutifs pour commencer la saison sans que rien ne se passe bien, Moreland s’est assuré que l’athlétisme avait une certaine motivation avant de prendre la route et de mettre fin au pire début de saison de leur histoire. L’Athletics risquait de tomber à 0-7 pour la première fois de l’histoire de la franchise.

Le travail monticulaire avait le plus proche vénézuélien Yusmeiro Petit (1-0) comme protagoniste lorsqu’il a remporté la victoire dans un épisode, frappant un frappeur. Pour les Dodgers, la défaite a été imputée par son compatriote Jimmy Nelson (0-1) en un tiers de manche.

Les cardinaux gagnent à nouveau

Le receveur portoricain Yadier Molina a frappé un circuit de deux points et le ranger Dylan Carlson a ajouté un grand chelem, et le Les cardinaux de Saint-Louis ont battu les Marlins de Miami 7-0. La victoire des Cardinals leur assure le «balayage» dans une série de trois matchs qui laisse les Marlins perdre 1-5 pour la première fois depuis la saison 2015.

Molina (1), qui a frappé 1 sur 3, a envoyé le ballon de l’autre côté de la clôture à la septième manche en attrapant les terrains du partant vénézuélien Pablo López. Le Portoricain a envoyé le ballon au-dessus du champ gauche, menant à un coureur sur les sentiers, avec deux retraits dans la manche.

La victoire a été attribuée au partant Jack Flaherty (1-0), qui a accordé un coup sûr en six manches, un premier simple par Corey Dickerson, a marché quatre et a retiré six frappeurs adverses. Pour les Marlins, la défaite est tombée à Lopez (0-1) en six manches et deux tiers de travail avec trois coups sûrs cédés et deux points mérités. Lopez a marché deux et a retiré six frappeurs adverses.

Sacrifice de Solano pour la victoire des géants

Le joueur de deuxième but colombien Donovan Solano a frappé une mouche sacrificielle dans la 10e manche, a conduit dans la course de différence et le Géants de San Francisco ils ont battu ce mercredi par 3-2 contre les Padres de San Diego. Solano, qui était 0-pour-4, a frappé le haut du champ droit et a poussé la course du pinceur Alex Dickerson, qui a atteint le registre et a mis les derniers chiffres sur le tableau.

La victoire sur le monticule a été créditée par le soulagement Jake McGee (1-0) dans un travail en un épisode. Les Padres ont perdu contre Tim Hill (0-1) dans une manche complète, acceptant un délit de fuite.