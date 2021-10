Braves Joc Pederson célébrant avec un verre de vin sur son terrain si bon

Les Braves d’Atlanta ont battu les Dodgers de Los Angeles hier soir, 4-2, pour remporter la NCLS et décrocher une place dans les World Series pour la première fois depuis 1999.

Ce fut une course incroyable pour une équipe qui n’a remporté que 88 matchs en saison régulière et après la finale hier soir, l’équipe s’est à juste titre amusée à célébrer sa victoire en série contre une équipe des Dodgers qui a remporté 106 matchs cette année.

Joc Pederson, dont le collier de perles a été l’une des stars des séries éliminatoires, a poussé les choses à un niveau très sophistiqué pendant la célébration en achetant des verres à vin et en versant à lui-même et à sa femme des verres ou du vin rouge.

Regarde ce gars :

.@yungjoc650 est plus un gars du vin 🍷 pic.twitter.com/AYmqrtaKZ0

On dirait qu’il avait aussi de bonnes choses :

Maintenant, je ne connais pas grand-chose au vin et donc peut-être que je me trompe, mais on dirait que Joc Pederson a célébré le fanion des #Braves avec une bouteille de vin de 575 $. pic.twitter.com/46PER0Gcy9

– Justin Felder (@Justin_FOX5) 24 octobre 2021