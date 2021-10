Braves Pitcher se casse la jambe pendant les World Series, continue de lancer

Le lanceur des Braves d’Atlanta, Charlie Morton, s’est cassé la jambe lors du premier match des World Series, mais a continué à jouer pendant une courte période avant de finalement quitter le match. Morton a subi une fracture du péroné droit après avoir été frappé au tibia par un retour du joueur des Astros de Houston Yuli Gurriel en deuxième manche. Il est resté dans le match pour terminer la manche et a obtenu le premier de la troisième manche. Son dernier lancer était une balle courbe à Jose Altuve qui a retiré des prises.

« C’est incroyable qu’il ait même pensé à sortir, et je vous parie que c’était tellement AJ [Minter, the left-hander who came on in emergency relief] pourrait avoir plus de temps pour se préparer. Il s’est sacrifié », a déclaré le receveur des Braves Travis d’Arnaud, selon MLB.com. « Je ne pense pas qu’il savait que c’était cassé tout de suite, mais il savait que ça faisait mal. Qu’il se sacrifie pour s’assurer qu’AJ soit prêt et qu’il élimine Altuve, c’est incroyable. »

Hier soir, Charlie Morton a subi une fracture à la jambe en deuxième manche. Il a ensuite obtenu trois retraits, dont deux K. Incroyable. pic.twitter.com/rEhLnKrvcz – MLB (@MLB) 27 octobre 2021

Lorsque Morton a quitté le jeu, il a subi des radiographies au Minute Maid Park qui ont révélé la fracture. Il manquera le reste des World Series mais reviendra dans l’équipe au début de la saison 2022. Il a signé une prolongation de contrat de 20 millions de dollars avec les Braves au début du mois dernier.

« De toute évidence, c’était extrêmement difficile pour nous », a déclaré l’attaquant désigné des Braves Jorge Soler. « Nous l’avons vu se faire soigner et travailler. Il est retourné là-bas pour lancer sur cette jambe cassée. C’était vraiment difficile et émouvant pour nous de devoir le voir dans le match être blessé, notre premier match des World Series, notre partant. » Malgré le départ de Morton, les Braves sont repartis avec une victoire de 6-2. C’est la première fois depuis 1996 que les Braves remportent un match des World Series. Ils affrontent une équipe d’Astros qui a remporté les World Series en 2017 et dispute leur troisième World Series en cinq saisons.

« Nous avons vécu cela plusieurs fois cette année », a déclaré le manager des Braves Brian Snitker, « perdre des éléments clés pour notre club. Je veux dire, des éléments vraiment clés. Nous allons continuer. Ce ne sera pas une excuse ou quoi que ce soit d’autre. d’autre. Nous allons sortir et continuer à essayer de gagner des matchs. »