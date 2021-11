Braves terrestres et restez au top ! Résultats et tableau des positions de la LVBP 2021-2022

Aujourd’hui, vendredi 12 novembre, quatre matches se sont déroulés correspondant à la continuité de la quatrième semaine de la saison 2021-2022 de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP) ci-dessous, nous vous montrons le résultats et le tableau de postes mis à jour.

Cette saison 2021-2022 poursuit son cours qui nous remplit d’excitation de bout en bout, dans une lutte match après match pour la première place entre les Cardinaux, les Lions et les Braves, avec leurs victoires aujourd’hui le crépuscule et les insulaires sont à égalité dans le top , pendant que les Lions restent là à traquer chaque proie qu’ils affrontent, aujourd’hui ce n’était pas le cas car le duel de chats a été remporté par les Tigres de Aragua et Bravos confirme leur leadership après avoir laissé sur le terrain les Aigles de Zulia.

Résultats

Lions de Caracas 1 – 6 Tigres de Aragua (Stade José Pérez Colmenares)

Lanceur gagnant : Guillermo Moscoso

Lanceur perdant : Luis Amaya

Navegantes del Magallanes 12 – 4 Requins de La Guaira (Stade Universitaire)

Lanceur gagnant : Wikelman Ramírez

Lanceur perdant : Eudis Idrogo

Partie sauvée : Carlos Valero

Cardenales de Lara 9 – 5 Caribes de Anzoátegui (Stade Alfonso « Chico » Carrasquel)

Lanceur gagnant : Nestor Molina

Lanceur perdant : Jean Toledo

guilas del Zulia 11 – 12 Bravos de Margarita (Stade du Forum La Guaira)

Lanceur gagnant : Jesús Martínez

Lanceur perdant : Eleardo Cabrera

Classement LVBP 2021-2022

Bravos de Margarita (12-6) AVG .667 Cardenales de Lara (11-6) – AVG .647 – DIF 0.5 Leones del Caracas (10-7) – AVG .588– DIF 1.5 Navegantes del Magallanes (9-7) – AVG .563– DIF 2.5 Requins de La Guaira (8-9) – AVG .471– DIF 3.5 Tigres d’Aragua (7-10) – AVG .412 – DIF 4.5 Caraïbes d’Anzoátegui (6-10) – AVG .375– DIF 5 Águilas del Zulia (5-13) – AVG .278– DIF 7

Jeux pour demain, vendredi 12 novembre

Requins de La Guaira vs Tigres de Aragua (Maracay)

Aigles de Zulia vs Leones de Caracas (Caracas)

Cardenales de Lara vs Caribes de Anzoátegui (Puerto la Cruz)

Bravos de Margarita vs Navegantes del Magallanes (Valence)