Bravo à Bill Lazor et Simple Football !

De plus, Jason discute de la blessure des White Sox et de David Montgomery

Jason commence en saluant le personnel d’entraîneurs des Bears pour être revenu à l’essentiel lors de leur victoire 24-14 sur les Lions à Soldier Field (0:30). Après être devenu poétique à propos de Soldier Field et de ce que cela signifie pour Chicago, Jason a partagé ses expériences dans les gradins pendant le match (12h00). Nous ouvrons la ligne de messagerie vocale et entendons vos inquiétudes concernant la blessure de David Montgomery et les Bears à l’avenir (23h00). Après le match, Matt Nagy a refusé d’aborder clairement la situation des appels de jeu ; Jason peut comprendre qu’il en dit trop quand vous n’y êtes pas obligé (38:00). Jason termine le spectacle en saluant le Chicago Sky et leur récent succès en séries éliminatoires, et Chris Tannehill nous dit ce qui devrait nous inquiéter concernant les White Sox et ce qui devrait nous exciter au début des séries éliminatoires (46:00).

Hôte : Jason Goff

Producteurs : Steve Ceruti et Chris Tannehill

