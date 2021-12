Bravo à l’histoire d’amour évolutive de Ted Danson et Mary Steenburgen

Il a cependant été « immédiatement frappé », se souvient-il en 2018 sur Off Camera With Sam Jones. Il l’a rencontrée lorsque le réalisateur, Pierre medak, les a réunis pour le dîner pour voir s’ils avaient la chimie nécessaire. Fondamentalement, étant donné le feu vert pour « regarder cette personne en face et dans les yeux, au dîner, j’étais juste » Oh mon dieu, regarde-la. Elle avait cette ampoule de mille watts allumée derrière ses yeux, elle était si légère et si intéressante. » Il fit un signe de la tête pour indiquer qu’il était à terre pour le décompte.

Danson a déclaré qu’il n’avait découvert que plus tard que Steenburgen se méfiait de lui, racontant comment elle avait dit: « Euh, j’adore le script, mais si Ted Danson y est attaché et qu’il est ce genre d’hollywoodien, du genre Sam Malone de gars … ‘ »Mais, il a senti qu’elle a commencé à le regarder différemment un jour alors qu’ils étaient dans la file d’attente du déjeuner sur le plateau et elle a remarqué qu’il était tous les deux éclaboussé de peinture (prendre la peinture faisait partie de lui-même -découverte », a-t-il expliqué) et avait une déchirure à l’arrière de son jean, alors elle pouvait voir ses « collants », comme elle les appelait.

« Et elle a dit : ‘Eh bien, ce type n’est pas cool' », a déclaré Danson en riant. « ‘C’est un con ! Maintenant ça m’intéresse !' »