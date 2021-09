Bravo aux développeurs qui essaient des conditions de travail plus humaines

Image : Dontnod

Parce que la plupart des reportages sur la culture et l’environnement des développeurs de jeux vidéo ont tendance à être négatifs, j’ai pensé ce soir qu’il serait bien de regarder deux exemples récents de studios qui essaient quelque chose de différent.

Je ne dis pas que ceux-ci vont fonctionner à long terme, ou que ce sont les deux seuls développeurs à essayer d’innover dans cet espace (il y en aura d’autres, certains qui l’ont déjà fait !), mais vu que les deux endroits ont annoncé leurs changements la même semaine. J’ai pensé que nous pourrions les examiner ensemble dans le cadre de ce qui, espérons-le, dans le monde post-pandémique qui se profile à l’horizon, fera partie d’une tendance des studios à changer la façon dont les employés travaillent et communiquent.

Le premier est Dontnod, l’équipe derrière la série Life is Strange, qui a annoncé plus tôt cette semaine qu’elle mettait en œuvre une politique de travail à domicile. Comme le rapporte GI.biz, Dontnod avait en fait envisagé cela avant que la pandémie ne frappe, mais « un référendum des employés en octobre dernier a révélé que 87% du studio était en faveur du changement ». Ainsi, les employés de ses deux bureaux de Paris et de Montréal pourront choisir de travailler depuis le bureau ou à domicile, et s’ils choisissent ce dernier, ils auront « l’équipement et le mobilier fournis par l’entreprise ».

Les développeurs de Bugsnax Young Horses, quant à eux, vont passer à une semaine de travail de quatre jours, ce qui, comme le rapporte Axios, est “un effort pour créer un équilibre travail-vie plus sain dans son studio”. En fait, ils en utilisent un depuis juillet à titre de test, mais ont récemment pris la décision d’y passer définitivement après avoir constaté qu’il avait absolument bouffé le cul.

Bien sûr, il y a des mises en garde ici. Les deux sont des studios relativement petits, du moins en comparaison avec les entreprises dont les noms figurent régulièrement dans les histoires d’horreur, ils sont donc en mesure de prendre plus facilement ce genre de décisions drastiques, car elles affectent moins de bureaux et d’employés. Et comme je l’ai déjà dit, les deux ont pris ces décisions relativement récemment, donc le jury ne sait toujours pas comment elles affecteront la culture et la production de l’entreprise à long terme.

G/O Media peut toucher une commission

Mais pour l’instant, et sur le papier, ces mouvements sont formidables, et ce sera génial de voir plus de développeurs faire de même dans les mois et les années à venir alors qu’ils se rendront compte que non seulement les gens aiment travailler à domicile, mais les employés qui sont reposés et ont le temps de se détendre et de faire des trucs cool pourraient bien s’avérer être de meilleurs employés aussi.