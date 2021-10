Bravo! Cartier Mexico nomme Yalitza Aparicio comme nouvelle ambassadrice

Beaucoup pariaient que la carrière de Yalitza serait un éclair après Rome, mais l’actrice a prouvé qu’elle avait un message très puissant sur porter fièrement notre identité partout où nous allons, sans nier qui nous sommes être accepté dans la société. Depuis lors, elle a travaillé comme ambassadrice de l’UNESCO pour les peuples autochtones et a fait entendre sa voix sur les questions qui concernent sa communauté, à commencer par le sauvetage des langues indigènes comme le mixtèque.

Yalitza Aparicio dans Clash de Cartier. (Photo : Eugenio Schulz)

Dans le même temps, la militante n’a cessé de marcher vers de nouveaux horizons dans sa vie et a exploré sans crainte dans la mode et d’autres industries. Pour cela et plus encore, il est la meilleure personne pour représenter le sens de Clash de Cartier au Mexique. Yalitza a été photographiée avec les bracelets, bagues, colliers et boucles d’oreilles de cette collection, de la couverture du ELLE Mexico et maintenant, en tant qu’amie officielle de la maison.

(Photo : Eugenio Schulz)