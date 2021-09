Bravo, IIT, Hyderabad ! Des chercheurs développent des bio-briques qui peuvent résoudre la crise du logement rural

Les chercheurs ont déclaré que le matériau présentait une bonne isolation thermique et des propriétés de résistance au feu. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Un nouveau développement par des chercheurs de l’Institut indien de technologie (IIT), Hyderabad, pourrait apporter des solutions de vie rentables dans le pays.

L’institut central a récemment inauguré le premier bâtiment du pays entièrement en bio-briques à partir de déchets agricoles. L’IIT, Hyderabad, le directeur BS Murthy l’a qualifié d’illustration parfaite de la richesse des déchets et a déclaré que l’institut soumettrait au ministère de l’Agriculture une proposition visant à promouvoir son application plus large dans les communautés rurales.

Les chercheurs ont fait une démonstration sur la façon dont les déchets agricoles peuvent être utilisés pour créer des matériaux durables. Ces matériaux peuvent ensuite être utilisés pour construire des structures rentables et respectueuses de l’environnement. L’équipe a déjà obtenu un brevet pour son matériau et sa technologie en briques biologiques en avril, a rapporté The Indian Express.

La chercheuse Priyabrata Rautray a développé la technologie sous la supervision du professeur Deepak John Mathew du département de design.

Le professeur Mathew a déclaré que l’innovation changerait la donne pour les agriculteurs ruraux, qui peuvent utiliser les déchets agricoles pour générer des revenus. Cela leur fournira également un emploi pendant les périodes de soudure.

Le brûlage des agro-déchets après récolte est une cause majeure de la pollution de l’air en Inde. Les chercheurs ont développé la technologie de la bio-brique pour lutter contre le brûlage du chaume.

L’institut a déclaré dans un communiqué que non seulement ces bio-briques étaient économiques, mais également 1/8 et 1/10 du poids des briques d’argile brûlée et des blocs de béton, respectivement, de volume similaire. Les bio-briques seront également moins chères, coûtant 2 à 3 roupies lorsqu’elles sont produites en série. Les agriculteurs peuvent fabriquer le matériau de brique biologique sur place pour réduire davantage les coûts de main-d’œuvre. La fabrication de bio-briques aiderait également les agriculteurs marginaux à générer des revenus et à créer de nouveaux emplois pendant les contre-saisons.

Les chercheurs ont déclaré que le matériau présentait une bonne isolation thermique et des propriétés de résistance au feu. Il peut réduire les températures de 5 à 6 degrés lorsqu’il est utilisé dans les panneaux muraux et les toitures. Ils ont également découvert que l’énorme génération de déchets d’autrefois dans un contexte de forte demande de briques ordinaires entraînait une pollution de l’air plus élevée et une perte de terre végétale fertile.

Rautray a déclaré qu’il espérait que les villageois et les agriculteurs adopteraient la technologie dans leurs maisons.

IIT, Hyderabad, a également conçu et construit une cabine de garde en utilisant les bio-briques dans le cadre du projet Bold Unique Idea Lead Development (BUILD) pour démontrer la polyvalence et la résistance du matériau. Le bâtiment est soutenu par une charpente métallique, tandis que la structure du toit a des feuilles de PVC sous les bio-briques pour réduire la chaleur. Les murs sont enduits de ciment pour se protéger de la pluie.

