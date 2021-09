Bravo votre Pumptini à notre guide des cadeaux Vanderpump Rules

Nous avons sélectionné indépendamment ces offres et produits parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi, et nous pensons que vous pourriez les aimer à ces prix. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

“Levons bien haut nos verres, celui-ci est pour vous ce soir” … mais, sérieusement, il y a de nombreuses raisons de se réjouir car Vanderpump Rules est de retour pour la saison 9 après une interruption bien trop longue. Nous sommes dans une nouvelle ère avec un casting consolidé, mais connaissant cette équipe, les drames ne manqueront pas. Nous ne savons pas à quoi nous attendre cette saison, mais nous ne pourrions être plus excités d’avoir Scheana Shay, Tom Schwartz, James Kennedy, Ariana madix, Tom Sandoval, Katie Maloney, Rachel Léviss, Charli Burnett, et Lisa vanderpump de retour sur nos écrans.

Si vous ne pouvez pas célébrer la nouvelle saison avec un Pumptini et des boules de fromage de chèvre de SUR, consultez plutôt nos choix de guide de cadeaux Vanderpump Rules.