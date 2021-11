BRAVOS CONTINUE ! Résultats et classements de la LVBP 2021-22

Aujourd’hui, mercredi, deuxième journée de matches correspondant à la troisième semaine du saison 2021-2022 de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP).

Quatre matchs se sont joués, tous en même temps entre les Caribes de Anzoátegui et les Águilas del Zulia, un duel de félins plein de coups entre Leones del Caracas et Tigres de Aragua, un retour à la victoire des Cardenales de Lara contre les Sharks de La Guaira et une raclée des Braves de Margarita aux Navegantes del Magallanes.

Résultats

Águilas del Zulia 5 – 4 Caribes de Ánzoategui (Stade Luis Aparicio)

Lanceur gagnant : Danny Rondon (1-0)

Lanceur perdant : Yeizo Campos (1-1)

Partie sauvée : Silvino Bracho (1)

Lions de Caracas 7 – 6 Tigres de Aragua (Stade José Pérez Colmenares)

Lanceur vainqueur : Felix Carvallo (3-0)

Lanceur perdant : Francisco Carrillo (1-2)

Partie sauvée : José Torres (3)

Cardenales de Lara 5 – 1 Requins de La Guaira (Stade universitaire)

Lanceur gagnant : Raúl Rivero

Lanceur perdant : Victor Diaz

Bravos de Margarita 11 – 5 Navegantes del Magallanes (Stade José Bernardo Pérez)

Lanceur gagnant : Henry Centeno

Lanceur perdant : Wilfredo Boscan

Classement LVBP 2021-2022

Bravos de Margarita (7-3) AVG .700 Cardenales de Lara (6-3) – AVG .667 – DIF 0.5 Leones del Caracas (5-4) – AVG .556 – DIF 1.5 Navegantes del Magallanes (4-4) – AVG .500 – DIF 2 Requins de La Guaira (4-5) – AVG .444 – DIF 2.5 Caraïbes d’Anzoátegui (3-4) – AVG .429 – DIF 2.5 Águilas del Zulia (3-6) – AVG .333– DIF 3.5 Tigres d’Aragua (3-6) – AVG .333– DIF 3.5