Brawn: 100 F1 remporte un jalon que nous pensions ne jamais atteindre

Cela a été insaisissable pendant un certain temps depuis qu’il a remporté la 99e victoire en Formule 1 à Silverstone en juillet, mais, lors du Grand Prix de Russie 2021, Lewis Hamilton a remporté sa 100e victoire, une étape incroyable qui était autrefois considérée comme hors de portée, a déclaré le chef du sport automobile de la F1. Ross Brawn.

À un moment de la course, avec Hamilton traqué un fougueux Lando Norris dans les phases finales mais sans trouver un réel écart pour attaquer la McLaren, le pilote Mercedes semblait prêt pour la deuxième place mais la pluie est tombée et a changé tout cela.

En un mot, Norris a été tenu à l’écart d’un tour trop long par son équipe indécise tandis que Mercedes a pris le dessus en opposant Hamilton juste au moment où la pluie commençait à tomber.

Réfléchissant à une course spectaculaire à Sotchi Autodrom dimanche, Brawn a déclaré à propos de l’exploit d’Hamilton : « C’est une étape importante que personne ne pensait jamais atteindre. Le décompte de Michael de 91 était tellement en avance sur ce que n’importe qui d’autre avait jamais fait à ce moment-là qu’il n’a jamais semblé concevable que quelqu’un puisse s’en approcher.

Notamment, Brawn a joué un rôle déterminant dans l’équipe Ferrari construite autour de Schumacher et a dominé pendant les quatre premières années de ce siècle.

“Mais Lewis l’a battu – et maintenant Lewis a 100 victoires, rien ne l’arrête”, a poursuivi Brawn. « Qui sait où ça va finir ? Il est avec nous pour encore quelques années au moins – et il gagnera des courses chaque année.

«Je ne pense pas que nous puissions prédire 200 victoires, mais je pense que nous pourrions certainement en prédire 20 de plus car il est toujours extrêmement compétitif et motivé. C’est juste stupéfiant et félicitations à lui, car c’est un centenaire que personne n’aurait jamais pensé qu’il serait atteint.

Brawn, qui a également été un acteur clé de la résurrection de Mercedes il y a une dizaine d’années, maintenant depuis son perchoir dans l’équipe de direction de F1, a levé son chapeau à son ancienne équipe qui a rendu tout cela possible pour Hamilton : « C’est une mesure d’un champion du monde dans une équipe de championnat du monde, ces petits pépins – comme Lewis frappant le mur en qualifications – semblent flagrants parce que vous les faites si rarement.

« Mercedes et Lewis n’étaient pas là en qualifications, sur une piste où ils étaient censés dominer compte tenu de l’histoire récente. Les essais du vendredi ont montré qu’ils étaient beaucoup plus rapides sur les longs runs. Tout était là pour qu’ils prennent l’avantage. Donc, le fait que cela ne se soit pas déroulé comme prévu montre que ce n’est pas un slam dunk pour eux.

Après Sotchi, Mercedes est en tête du classement des constructeurs F1 2021 de 33 points tandis que Hamilton est de retour en tête du championnat des pilotes de F1 avec deux points d’avance sur Max Verstappen de Red Bull.

Cependant, Brawn prédit que ce ne sera pas facile : « Ils vont devoir se battre jusqu’au bout s’ils veulent gagner le championnat. Combattre dur en interne est différent de combattre dur en externe.

« Quand vous vous battez dur en interne, qu’est-ce qui peut arriver de pire ? Si un pilote ne gagne pas, l’autre le fera. Ils ont eu des années où c’était Nico ou Lewis car il n’y avait personne pour ramasser les morceaux s’ils ne livraient pas. Mercedes avait ce coussin s’ils se trompaient.

« Maintenant, il n’y a plus de coussin. Max met en place un énorme défi pour le championnat, il a été fantastique dimanche, livrant une masterclass en limitation des dégâts pour revenir à la deuxième place du dernier et alors qu’il a perdu la tête du championnat, il n’a plus que deux points de retard sur Lewis maintenant », a souligné le F1 chef.