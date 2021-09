Brawn a surpris à quel point les dépassements étaient difficiles lors des qualifications de sprint · .

in

Le directeur du sport automobile de Formule 1, Ross Brawn, a admis qu’il pensait que les pilotes seraient en mesure de se dépasser plus facilement lors de la course de qualification du sprint d’aujourd’hui à Monza.

Peu de changements de position ont eu lieu après le premier tour de course. Il est peu probable que cela ait surpris des conducteurs comme Sergio Perez, qui a prédit que les « trains DRS » rendraient le dépassement difficile.

Brawn a déclaré que le circuit de Monza avait été choisi comme l’un des trois sites pour le nouveau format de qualification de sprint de la F1, car ils s’attendaient à ce que les dépassements soient faciles autour du site à grande vitesse. Il s’attend à ce que le dépassement devienne plus facile en 2022, lorsque de nouveaux règlements techniques seront introduits.

“Nous sommes optimistes que la voiture de l’année prochaine va beaucoup aider”, a déclaré Brawn. « Mais je dois dire que j’ai été surpris de la difficulté de doubler même avec le DRS.

« C’était l’une des courses que nous avons sélectionnées parce que nous pensions qu’il y aurait plus d’opportunités. Mais au fur et à mesure que la course se déroulait, cela ne semblait pas être le cas. La voiture de l’année prochaine sera certainement un pas en avant.

Néanmoins, Brawn a déclaré que l’épreuve de qualification pour le sprint d’aujourd’hui a ajouté “un teint différent sur la course de demain que nous ne le pensions après les qualifications de vendredi”.

“Je pense donc que c’est génial à cet égard”, a-t-il poursuivi. “C’est un peu calme en tête de la grille, mais c’est quand même le cas lors des courses. Beaucoup d’action au milieu, beaucoup d’action au début, un début très excitant. Je pense donc que cela s’ajoute à tout le week-end.

Brawn a déclaré que Fernando Alonso était le pilote qui l’avait le plus impressionné lors des deux épreuves de qualification de sprint jusqu’à présent. « Fernando saisit ça par le… il y va et il est génial.

« Et c’est pourquoi je dis, en fait, si vous regardez l’action au milieu du terrain, c’était très bien. Je pense que s’ils couraient tous comme Fernando, je serais très heureux.

