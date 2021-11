Brawn : C’est la course au titre qui continue de donner

Ross Brawn, directeur général des sports mécaniques de Formule 1, a abordé les principaux aspects du Grand Prix du Qatar 2021, remporté par Lewis Hamilton, rendant le championnat plus capricieux, dans la course au titre, il continue de donner, selon Brawn.

Dans sa chronique pour le site officiel de la F1, Brawn a salué la performance du septuple champion du monde Lewis Hamilton, qui a remporté une victoire écrasante, un jour où son rival pour le titre Max Verstappen n’était bon que pour la deuxième place.

Merci à Hamilton pour avoir maintenu la course au titre ouverte

« Ce fut un beau week-end pour Lewis », a déclaré Brawn. « Il est entré en piste très rapidement et a livré le genre de performances accomplies en qualifications auxquelles nous nous attendons.

« Le jour de la course, il ne s’est pas trompé et méritait bien cette victoire », a-t-il poursuivi. « Cela laisse le championnat encore plus en équilibre qu’il ne l’était auparavant.

Brawn a salué un championnat imprévisible, qui sera très probablement décidé lors de la course finale à Abu Dhabi.

« Ce qui est génial dans ce championnat, c’est que nous avons ce flux et reflux », a souligné le Britannique. « Nous avons eu une période où vous pensiez que Red Bull allait s’enfuir avec, puis Mercedes est revenue.

« Il n’y a que huit points avec deux courses et un maximum de 52 sur la table. C’est la course au titre qui continue de donner », a-t-il insisté.

Un cas de ce qui aurait pu être pour Verstappen

Brawn a déploré le fait que Verstappen ait dû partir de la septième place sur la grille, en raison de sa pénalité sur la grille pour avoir ignoré les drapeaux jaunes, se qualifie, surtout que son excellent départ depuis la quatrième rangée aurait pu avoir un impact beaucoup plus important sans sa pénalité. .

« Max a également fait une excellente course », a admis le directeur de la F1. « J’avais l’impression que Lewis avait tout sous contrôle, mais qui sait ?

« Avec le départ de Max, si cela venait de la première ligne de la grille plutôt que plus loin, nous aurions pu voir un combat plus serré », a déclaré Brawn.

« Ce sont des petites choses à ce stade du championnat qui vont faire pencher la balance.

« C’était une limitation des dégâts pour Max et il a fait le meilleur travail qu’il aurait pu imaginer depuis la septième place sur la grille, après cette pénalité de cinq places sur la grille pour une infraction au drapeau jaune », a résumé le joueur de 67 ans.

Fernando Alonso, pilote du jour chez Brawn

Brawn a été impressionné par la troisième place obtenue par Fernando Alonso d’Alpine, lors de sa 20e course avant son retour.

« Fernando est mon pilote du week-end », a-t-il affirmé. « Comme Lewis, il s’est très vite intégré à la piste et a bien fait fonctionner la voiture.

« Cette Alpine avait l’air bien tout le week-end. Il s’amuse tellement. Il est dans son élément.

« Je suis un grand fan de Fernando et j’ai toujours été frustré qu’il n’ait remporté que deux championnats du monde pour quelqu’un de son talent », a admis l’ancien directeur technique de Ferrari.

« Il est facilement mon chauffeur du jour. C’est un homme qui est toujours amoureux de la F1 et ça se voit.

« Il est extrêmement talentueux », a poursuivi Brawn. «Peut-être que la perspective qu’il a maintenant, après un certain temps loin du sport, pourrait aider.

« C’est génial de le voir monter sur le podium et génial de voir Alpine faire si bien ici ce week-end.

«Est-ce que cela l’incitera à rester un peu plus longtemps? Qui sait? » L’ancien directeur de l’équipe de Mercedes a spéculé.

«Je pense que nous voulons tous que Fernando soit dans les parages pendant un certain temps. Il conduit très bien. Il mérite d’être là, cela ne fait aucun doute.

« C’est super pour le sport, super pour les fans, super pour tout le monde », a conclu Brawn.

Avec Kimi Raikkonen, actuellement âgé de 42 ans, se retirant du sport à la fin de cette saison, Alonso, qui a eu 40 ans en juillet dernier, sera le pilote le plus âgé de la grille de F1 2022, avec le double champion du monde de F1 à long terme. plans encore flous.