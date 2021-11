Brawn : Chaque promoteur aimerait avoir un F1 Sprint

Chaque promoteur de Grand Prix souhaite organiser une course de sprint de F1, mais seuls six le seront probablement la saison prochaine après l’expérience de trois cette année, a révélé aujourd’hui le responsable du sport automobile, Ross Brawn.

Le calendrier 2022 de Formule 1 de l’année prochaine devrait comporter un record de 23 manches.

Le Britannique Silverstone, l’Italien Monza et le Brésilien Interlagos ont été les circuits choisis pour essayer le format F1 Sprint cette année et Brawn, s’adressant aux journalistes par vidéoconférence, n’a pas précisé lequel obtiendrait le feu vert en 2022.

D’autres discussions avec les équipes et les parties prenantes auront lieu après le Grand Prix du Brésil de ce mois-ci, la dernière étape du processus d’évaluation.

« Nous avons en principe convenu avec les équipes que nous envisagerons six [sprint] événements pour l’année prochaine », a déclaré Brawn. « Notre point de vue est que nous devrions prendre des mesures progressives pour l’année prochaine, mais pas des mesures radicales.

« C’est en partie parce que nous avons la nouvelle voiture qui arrive et que tout le monde doit s’installer avec la nouvelle voiture … nous devons voir l’impact de la nouvelle voiture. »

La F1 subira des changements majeurs l’année prochaine avec des pneus plus gros et une refonte des règles visant à rendre les dépassements plus faciles et les courses plus proches et plus divertissantes.

Le format sprint propose des qualifications avancées au vendredi, après une séance d’essais, pour une course de 100 km du samedi qui décidera ensuite de la grille de départ de l’événement principal de dimanche.

« Je pense qu’il est clair que chaque promoteur aimerait avoir un sprint de F1 », a déclaré Brawn, qui n’a pas exclu que le format soit éventuellement utilisé dans la majorité des grands prix.

« Il y a un certain nombre de facteurs que nous devons prendre en considération. L’un est la propagation tout au long de l’année. Comment répartir ces événements tout au long de l’année ?

« Ce n’est probablement pas quelque chose que nous voudrions avoir lors de la première course, probablement pas quelque chose que nous voulons lors de la dernière course … ce serait bien d’avoir une variété (de circuits). »

Brawn a déclaré par le passé que Monaco, un circuit urbain étroit et sinueux où les dépassements sont extrêmement difficiles, ne serait pas adapté au format et il a déclaré lundi que ce serait « probablement le bas de la liste.

« C’est probablement le circuit le plus difficile d’avoir un sprint mais ne jamais dire jamais », a-t-il ajouté.

Des points ont été attribués cette saison aux trois meilleurs pilotes du sprint, dans un système 3-2-1, mais Brawn a déclaré que cela pourrait être étendu l’année prochaine pour fournir plus d’incitation à travers le terrain.

Il a déclaré que la proposition initiale était que le sprint de F1 ait environ un tiers des points proposés dans la course principale et que cela pourrait se produire en 2022.

« Nous pensons que ce sera le point de départ de la discussion », a-t-il expliqué.

« Quelque chose autour de cet ordre, donc c’est suffisamment important pour en valoir la peine, cela va assez loin pour que les personnes occupant des postes inférieurs veuillent toujours se battre pour cela, mais pas d’un nombre qui a une influence excessive sur le championnat. » (Reportage d’Alan Baldwin)